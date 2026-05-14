Finalista do Secret Story apoia a mãe na luta contra o cancro e vive dia de medo: «Foi operada»

Liliana Araújo ficou em terceiro lugar no Secret Story 10 e depois de sair tem vindo a apoiar a mãe na luta contra um cancro de mama, que descobriram ainda antes de ela entrar na casa mais vigiada do país.

Apesar de ser benigno - motivo que a fez não desistir de entrar no reality-show - tem de ser tratado e a operação aconteceu esta quarta-feira: «Hoje o dia foi de medo, força, fé… e muita gratidão. 🤍», começou por referir Liliana.

A ex-concorrente continuou: «A minha mãe foi operada ao cancro da mama e, graças a Deus, correu tudo muito bem. O pior já passou, se Deus quiser. 🙏🏼».



«Quero agradecer do fundo do coração todo o carinho, todas as mensagens, orações e energia positiva que recebemos nestes dias. Nunca estamos sozinhos quando temos pessoas boas ao nosso lado… e quando temos Deus a segurar-nos pela mão», acrescentou.

A mulher de Ricky acredita que tenha sido tudo uma questão de fé: «E talvez nada tenha sido por acaso… dia 13 de Maio», disse. «Agora começa uma nova fase: a recuperação. E eu só peço a Deus que continue a cuidar dela da mesma forma que cuidou hoje», rematou.

