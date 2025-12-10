Ao Minuto

12:54
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro - Big Brother
03:11

Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro

12:52
Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro - Big Brother
03:11

Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro

12:49
«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal - Big Brother
04:29

«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal

12:42
«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro - Big Brother
03:58

«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro

12:34
Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro - Big Brother
04:03

Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro

12:23
Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco - Big Brother
02:22

Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco

12:03
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...» - Big Brother

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

11:36
Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças» - Big Brother
09:00

Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»

10:57
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...» - Big Brother
03:30

Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»

10:46
Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo» - Big Brother
11:31

Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»

10:29
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana - Big Brother
02:22

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

10:26
Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia» - Big Brother
08:00

Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»

10:14
Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata - Big Brother
06:56

Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata

00:52
Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro? - Big Brother
02:41

Pós Especial: Pedro Jorge e Marisa estão a jogar um contra o outro?

00:46
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio - Big Brother
03:33

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

00:42
Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa - Big Brother
02:39

Beijos sem fim: Após desavença, Pedro Jorge surpreende Marisa

00:38
«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende - Big Brother
04:16

«Se eu estivesse do lado oposto do Leandro, eu não aguentava...»: Marisa fala do amigo e surpreende

00:32
Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa - Big Brother
03:42

Boicote à liderança: Esta concorrente recusou ir para a cozinha e os gritos reinaram na casa

00:26
O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta - Big Brother
03:52

O Rei manda: Marisa queixa-se da tarefa atribuída por Leandro e leva resposta torta

00:22
Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele - Big Brother
05:31

Estes dois concorrentes 'rasgam' a última liderança de Leandro, mas depois... votam nele

23:59
Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher - Big Brother
01:36

Após pressão da casa, Leandro revela quem é para si a pessoa mais atraente da casa. E não é uma mulher

23:35
«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo - Big Brother
03:42

«Vais ser desmascarado até ao fim!»: Liliana grita para Leandro e este... goza com o motivo

23:03
«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima - Big Brother
03:45

«Para dizeres aquilo, mais vale estares calada»: Pedro discute com Marisa assim que o nome Marisa Susana vem ao de cima

22:31
Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste» - Big Brother
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

22:26
Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!» - Big Brother
05:02

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

  • Secret Story
  • Há 1h e 33min
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...» - Big Brother

A família de Liliana emitiu um comunicado em que apela ao «respeito e bom senso» pela concorrente do Secret Story 9.

Liliana ficou a salvo da expulsão da gala do Secret Story 9 do passado domingo (que ditou a saída de Bruna) e, imediatamente, a família da concorrente recorreu às redes sociais para emitir um comunicado para pedir respeito pela jovem.

A publicação surgiu na sequência de algumas críticas que Liliana tem recebido por parte de telespetadores do programa da TVI. 

«Para mal de muitos e bem de outros, conseguimos a salvação», começa-se por ler, na mensagem partilhada pela família e grupo de fãs da namorada de Fábio.

Houve espaço para uma reflexão sobre aquele que tem sido o percurso de Liliana até aqui e pediu-se «bom senso e respeito»: «O percurso até aqui não foi fácil. Tivemos altos e baixos, momentos de tensão e de superação… mas continuamos firmes no sonho da nossa menina. Apelamos ao bom senso e ao respeito».

«O jogo termina a 31 de dezembro, mas valores e caráter ficam conosco para a vida toda. Isto é um jogo, não deixem que se torne tóxico ao ponto de se odiarem uns aos outros», acrescentaram.

Família de Liliana apela ao respeito: «Se não apoiam, não julguem quem apoia»

Sem papas na língua, a família e os fãs garantiram que tem sido muito difícil lidar com as críticas a Liliana. «É duro ler certas coisas, e sim, também temos sentimentos. Somos pessoas, e não devem julgar fãs, amigos ou familiares por apoiarem quem amam. Não destilem ódio. Estamos num mês que devia ser de amor. Se não apoiam, ao menos não julguem quem apoia», pode ler-se.

E prosseguiram: «Vivemos num país livre, mas não é fácil ler certos comentários e mensagens, tenham consciência disso. Quando aquelas luzes se apagarem, daqui a uns meses voltarão a acender-se para outros concorrentes que vão lutar pela final.»

«Aquilo é um jogo, não é a vida real. A vida real constrói-se cá fora, independentemente do desfecho. Agradecemos a todos os que estão conosco pelo bem, pelo respeito e pela união. Seguimos juntos para mais uma semana de luta, uma luta saudável, como tem de ser», findaram.

Pode ver tudo aqui:

 

Relacionados

Já pode começar a votar! Saiba quem são os nomeados desta semana

Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

Após críticas de Bruna, Cristina Ferreira revela a verdade sobre Liliana e Zé: «Falaram os dois no casting…»

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Gritos e lágrimas sem fim! Liliana toca em ponto frágil de Bruna e a discussão estala como nunca viu: «Tu calas essa boca»
Temas: Liliana Secret Story

A ferver

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Aos gritos, Leandro acusa Fábio: «Em vez de falares de infidelidade, fala de inferioridade!»

Ontem às 22:26
Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

Aos berros, Liliana e Fábio unem-se para "atacar" Leandro: «Passaste a perna à tua amiga!»

Ontem às 22:16
Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

Nem Pedro, nem Marisa escapam! Leandro dispara para todos os lados após ser acusado de «não ser fiel»

Ontem às 22:15
Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

Ironia e troca de galhardetes. Leandro e Liliana "pegam-se" no Especial: «Está aqui a prova viva»

Ontem às 22:08
Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»

Leandro e Ana em despique em pleno Especial: «Não sei onde é que julgas que estás»

Ontem às 22:02
«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa

«Estão juntos ou é cada um por si?»: Cristina Ferreira faz pergunta "matadora" a Pedro sobre Marisa

Ontem às 21:54
Mais A ferver

Mais Vistos

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
02:22

«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana

Há 3h e 7min
O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

O momento chegou! Após pista reveladora, concorrente descobre a verdade sobre Pedro e Marisa

Ontem às 17:10
Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio
03:33

Um momento hilariante que quase levou Pedro a ter um "fanico". O motivo? A cama de Liliana e Fábio

Hoje às 00:46
Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

Ruben e Tatiana foram pais pela segunda vez e as primeiras imagens estão a derreter corações

5 dez, 09:52
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ver Mais

Notícias

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

Há 1h e 3min
Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Há 1h e 11min
Catarina Siqueira abre o coração sobre maternidade e explica motivo por trás de decisão difícil

Catarina Siqueira abre o coração sobre maternidade e explica motivo por trás de decisão difícil

Há 1h e 33min
Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

Há 1h e 33min
Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Há 2h e 18min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana
02:24

É unânime: Ex-concorrentes do Secret Story não acreditam num futuro entre Fábio e Liliana

Ontem às 10:05
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

5 dez, 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

“Lua de mel” antes do Natal. Catarina Miranda e Afonso Leitão partem para destino de sonho

Há 1h e 3min
Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Atriz de peso será a nova apresentadora de reality show

Há 1h e 11min
Catarina Siqueira abre o coração sobre maternidade e explica motivo por trás de decisão difícil

Catarina Siqueira abre o coração sobre maternidade e explica motivo por trás de decisão difícil

Há 1h e 33min
Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Cláudio Ramos comete inconfidência sobre apresentadora da TVI

Há 2h e 18min
Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Há 2h e 23min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»
08:42

Pedro Jorge confronta Marisa depois de imagens polémicas: «Ouvi muito bem o que disseste»

Ontem às 22:31
Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»
00:43

Marisa aproveita chuva de críticas a Leandro para também apontar o dedo: «Não tinha de ficar ofendido»

Ontem às 22:18
Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Marcia Soares partilha testemunho poderoso: «É o momento certo para dizer que não»

Ontem às 21:31
«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas
03:29

«Revoltado» e «Liliana 2.0»: Pedro é arrasado pelas colegas

Ontem às 20:07
Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira
02:59

Segredos de Marisa e Pedro estão por um fio! Fábio vai registar teoria certeira

Ontem às 19:47
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Ontem às 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

Soraia Moreira devastada: "Apesar das tentativas de ajuda, não resistiu. Choro muitas vezes ao ver vídeos deste rapaz"

7 dez, 20:15
Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

Após três meses e com companhia especial, Francisco Monteiro garante: "Tudo a ficar no devido lugar"

7 dez, 08:09
Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

Em foto inédita, João Monteiro confessa: "Parece mais pesado num sábado à tarde"

6 dez, 18:00
Ver Mais Outros Sites