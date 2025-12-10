Farta dos "haters", família de Liliana emite comunicado explosivo: «Para mal de muitos...»

«Não quero mais nada»: As imagens do momento em que Fábio põe ponto final na relação com Liliana

Liliana ficou a salvo da expulsão da gala do Secret Story 9 do passado domingo (que ditou a saída de Bruna) e, imediatamente, a família da concorrente recorreu às redes sociais para emitir um comunicado para pedir respeito pela jovem.

A publicação surgiu na sequência de algumas críticas que Liliana tem recebido por parte de telespetadores do programa da TVI.

«Para mal de muitos e bem de outros, conseguimos a salvação», começa-se por ler, na mensagem partilhada pela família e grupo de fãs da namorada de Fábio.

Houve espaço para uma reflexão sobre aquele que tem sido o percurso de Liliana até aqui e pediu-se «bom senso e respeito»: «O percurso até aqui não foi fácil. Tivemos altos e baixos, momentos de tensão e de superação… mas continuamos firmes no sonho da nossa menina. Apelamos ao bom senso e ao respeito».

«O jogo termina a 31 de dezembro, mas valores e caráter ficam conosco para a vida toda. Isto é um jogo, não deixem que se torne tóxico ao ponto de se odiarem uns aos outros», acrescentaram.

Família de Liliana apela ao respeito: «Se não apoiam, não julguem quem apoia»

Sem papas na língua, a família e os fãs garantiram que tem sido muito difícil lidar com as críticas a Liliana. «É duro ler certas coisas, e sim, também temos sentimentos. Somos pessoas, e não devem julgar fãs, amigos ou familiares por apoiarem quem amam. Não destilem ódio. Estamos num mês que devia ser de amor. Se não apoiam, ao menos não julguem quem apoia», pode ler-se.

E prosseguiram: «Vivemos num país livre, mas não é fácil ler certos comentários e mensagens, tenham consciência disso. Quando aquelas luzes se apagarem, daqui a uns meses voltarão a acender-se para outros concorrentes que vão lutar pela final.»

«Aquilo é um jogo, não é a vida real. A vida real constrói-se cá fora, independentemente do desfecho. Agradecemos a todos os que estão conosco pelo bem, pelo respeito e pela união. Seguimos juntos para mais uma semana de luta, uma luta saudável, como tem de ser», findaram.

Pode ver tudo aqui: