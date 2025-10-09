A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação

Ao Minuto

12:35
Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio - Big Brother

Segredo de Liliana muda tudo? Esta foi a chocante reação de Fábio

12:16
Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui - Big Brother
03:36

Joana perto de segredos? A concorrente conta todas as suspeitas a Rui

12:09
«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana - Big Brother
06:17

«Está a adorar a atenção»: Ana Cristina rasga Liliana

11:23
Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui» - Big Brother
01:33

Liliana sem filtros: «Pelo Fábio já tínhamos tido cenas íntimas aqui»

11:21
Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses» - Big Brother

Após segredo revelado, Liliana quis desistir e esta concorrente foi implacável: «Tem respeito pelos portugueses»

11:17
Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento - Big Brother

Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento

10:47
Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais» - Big Brother
03:40

Liliana perde a paciência com Fábio: «Como é que confio numa pessoa assim? (…) Os homens são todos iguais»

10:44
De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada» - Big Brother
03:10

De costas voltadas? Liliana mostra-se chateada com Fábio: «Fui enganada»

10:32
Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo - Big Brother
05:24

Manhã tensa: Marisa critica Pedro Jorge pela estratégia usada para defender o segredo

10:24
As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei» - Big Brother

As palavras fortes de Cristina Ferreira sobre Liliana: «Isso é que eu não aceitarei»

10:17
Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo - Big Brother
01:26

Vera não acredita que Liliana vai assumir uma relação com Fábio e aconselha o amigo

10:16
Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana - Big Brother
04:12

Pós-Especial ao rubro - Todas as reações ao segredo de Liliana

10:10
Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos - Big Brother
02:38

Segredo revelado: O momento em que o segredo de Liliana é finalmente descoberto e deixa todos boquiabertos

10:01
«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio - Big Brother
01:16

«Mais depressa tu me magoavas a mim que eu a ti»: Liliana não tem dúvidas da futura relação com Fábio

09:59
A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação - Big Brother

A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação

09:48
Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio - Big Brother
04:27

Desconfiança no ar: Liliana questiona conselhos de Vera sobre Fábio

09:35
Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha - Big Brother
01:02

Ciúmes sem fim: Pedro Jorge e Marisa trocam picardias na cozinha

09:33
Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé - Big Brother
01:59

Choque total: O momento em que todos percebem que Liliana disse ‘sim’ ao pedido de casamento de Zé

09:23
Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir - Big Brother
04:44

Alerta discussão de casal! Marisa e Pedro Jorge já não escondem e o concorrente ameaça desistir

08:03
Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…» - Big Brother

Afinal, ex-noivo Zé traiu ou não Liliana? A confissão mais esperada: «Errei com ela…»

03:00
Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis - Big Brother
05:02

Beijos apaixonados e carícias: Liliana e Fábio fazem as pazes debaixo dos lençóis

02:20
Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção - Big Brother
02:11

Vera consola Fábio após discussão com Liliana - as festinhas e as carícias que chamaram à atenção

02:08
Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...» - Big Brother
01:45

Em lágrimas, Liliana isola-se no jardim e faz monólogo: «Estou sem paciência...»

02:00
Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais» - Big Brother
01:52

Liliana desiludida com Fábio: «Os homens são todos iguais»

00:32
Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar» - Big Brother
00:40

Exaltado, Pedro Jorge descarrega na mulher, Marisa: «Nem dos meus filhos posso falar»

A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação

  Secret Story
  • Há 2h e 42min
A frase premonitória de Liliana na estreia que já adivinhava a separação - Big Brother

Adivinhou o futuro? A frase de Liliana na gala de estreia que já adivinhava a separação

Liliana está nas ‘bocas do mundo’ devido ao seu percurso no Secret Story. É que a concorrente terminou uma relação de quatro anos, depois de ser pedida em casamento, por causa de outro homem: Fábio. E isto aconteceu pouco tempo depois de se mostrar radiante por estar noiva de Zé.

E agora há uma frase de Liliana na gala de estreia do programa que está a correr o Mundo. Liliana parece que adivinhou que a relação com o noivo Zé não tinha futuro. Terá sido uma premonição?

Em plena gala de estreia Liliana falou no confessionário com Cristina Ferreira e afirmou: «Quando for para aí para fora, nem boda nem homem», declarou. A verdade é que a profecia viria a concretizar-se.

Veja o vídeo do momento.

Segredo de Liliana é revelado e todos ficam em choque

A casa do Secret Story está ao rubro e esta é uma noite histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio. 

 

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. 

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País. 

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana. 

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu. 

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo. 

Percorra a galeria de fotografias com as imagens da história de amor de Zé e Liliana, que entretanto chegou ao fim. 

Temas: Liliana

