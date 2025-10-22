Afinal qual foi a ‘traição’ de Zé a Liliana? Detalhes surpreendentes são revelados

Depois de terminar a relação com Zé, Liliana fez questão de tornar público que nunca tinha esquecido um trauma antigo da relação dos dois. A concorrente deixou no ar que poderia ter sido traída, algo que Zé negou. Mas o gestor desportivo chegou a admitir que tinha «errado» com a agora ex-noiva.

Agora, surgem novos dados sobre a alegada ‘traição’ de Zé, que Liliana tanto falou na casa mais vigiada do País. A revista TV Guia avança que o noivo Zé esteve numa casa de striptease com um grupo de amigos e que foi isso que deixou Liliana melindrada, ao ponto de ponderar terminar a relação.

Tudo terá acontecido durante uma viagem ao Brasil, em 2022. «A Liliana era muito ciumenta e ficou muito revoltada, porque estava triste com uma série de situações e o Zé preferiu ir divertir-se com os amigos do que ficar com ela. Visto de longe pode parecer algo quase fútil, mas na altura, com a idade que tinham, isso custou-lhe muito. Ela ficou mesmo no fundo», contou uma amiga à publicação.

A verdade é que a relação de Liliana e Zé não terminou, e os dois viriam a ficar noivos na estreia do programa. Contudo, a proximidade de Liliana a Fábio ditou que o namoro de anos chegasse ao fim.

