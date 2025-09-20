Antes da fama e do noivado — as imagens apaixonantes da relação de Liliana e Zé que dura há 4 anos

Liliana tem 23 anos e é de Lousada. A concorrente do Secret Story tem sido das mais faladas desta edição. Entrou noiva de Zé, com quem mantém uma relação desde 2021. O parceiro não entrou na casa mais vigiada do país e, agora, Liliana tem vindo a mostrar-se próxima de um outro homem, Fábio. Será jogo?

Veja as imagens do amor de Liliana e Zé na galeria acima. Momentos antes de a jovem se tornar concorrente do reality show.

Recorde: Liliana foi pedida em casamento em direto!

Já está no ar a nova edição do Secret Story – Casa dos Segredos, com Cristina Ferreira aos comandos. E não podia começar de forma mais surpreendente e inédita, com um pedido de casamento em direto para todos verem. Os protagonistas deste momento surpreendente são Liliana e Zé Pedro, um casal que vive assim um momento marcante da sua história de amor, com um pedido de casamento numa gala de estreia de um Reality-show, em direto para milhares de pessoas.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana vai entrar na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz.

No entanto, apesar de não ser concorrente, Zé é agora dos nomes mais falados do momento, por ver a noiva cada vez mais próxima de outro concorrente lá dentro, Fábio.

Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes dos dois deixam dúvidas.

Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na tarde desta quarta-feira e viu algumas imagens dos dois, mostrando-se incomodado com a situação.