Zé, noivo de Liliana, é motivo de discórdia entre duas caras da TVI: «Estou desorientada»

Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

  Secret Story
  Há 3h e 29min
Antes de entrar no Secret Story, Liliana já tinha dado nas vistas em vídeo viral visto por milhares

Muito antes de ser pedida em casamento em plena gala do «Secret Story 9», Liliana já tinha protagonizado um momento que correu mundo nas redes sociais — um vídeo que soma quase um milhão de visualizações.

Antes de entrar na «Casa dos Segredos», Liliana já mostrava vontade de se tornar conhecida. A jovem chegou mesmo a fazer o casting para a nova geração de «Morangos com Açúcar», série que regressou com Madalena Aragão e Margarida Corceiro entre os protagonistas. Apesar de não ter passado à fase final, acabou por ser surpreendida ainda na fila de espera.

Foi nessa altura que o fotógrafo Bruno Costa a abordou e lhe tirou um conjunto de retratos que se tornaram virais. No vídeo publicado no TikTok, Liliana apresentou-se como «Liana», um nome que parece ser uma alcunha. A publicação soma perto de um milhão de visualizações e mais de 68 mil gostos, conquistando milhares de internautas.

Veja aqui o vídeo:

 

 

Agora, dentro do «Secret Story 9», Liliana volta a estar no centro das atenções. O seu segredo é precisamente o pedido de casamento que recebeu do noivo, Zé, durante a gala de estreia. Mas a cumplicidade crescente com Fábio, outro concorrente, está a dar que falar.

A própria Liliana já assumiu que sente interesse no colega, levantando dúvidas sobre se a relação com Zé resistirá a esta prova de fogo. Os dois concorrentes voltaram a protagonizar mais um momento de intimidade, com Liliana a fazer 'festinhas marotas' na perna de Fábio, enquanto consolava o colega. 

Esse momento tornou-se viral nas redes sociais pelo facto de Liliana dizer que se ia afastar do concorrente e não conseguir evitar este tipo de gestos íntimos. 

Tudo aconteceu enquanto ambos choravam e se consolavam um ao outro devido aos últimos acontecimentos, que envolvem também, Zé, o noivo de Liliana que está fora da casa a ver tudo com muita mágoa e desilusão.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens mais sensuais de Liliana.

