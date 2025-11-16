As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Ao Minuto

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa - Big Brother
02:06

Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa

00:32
Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações - Big Brother
05:46

Leandro, Dylan, Marisa Susana e Ana: Um conquista a imunidade e outro apaga dois votos nas nomeações

00:15
Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa - Big Brother
09:16

Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa

00:15
Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story - Big Brother

Duelo final de mulheres. Saiba quem foi a concorrente expulsa do Secret Story

23:53
«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo - Big Brother
05:13

«Estive entre a vida e a morte (...) Perdi 18 quilos em 22 dias»: Veja quem está por trás deste segredo

23:51
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno - Big Brother

Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno

23:47
Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali» - Big Brother

Bruno esteve «entre a vida e a morte» por duas vezes: «Disseram que, mais uns minutos, ficava ali»

23:43
«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora' - Big Brother
01:23

«Prefiro esta que a Vera»: Mãe de Dylan não deixa nada por dizer sobre a nova 'nora'

23:41
A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência - Big Brother
08:52

A Voz divide a casa em três grupos e por cada grupo, um sacrificado: Veja a consequência

23:31
«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa - Big Brother
03:14

«Olha, tu primeiro falas baixo! Eu nunca te vi assim»: Liliana fica perplexa com Marisa

23:26
Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...» - Big Brother
06:14

Tensão em direto entre Fábio e Dylan: «Tenho noção da força que tenho, por isso, lá fora...»

23:18
O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo - Big Brother
01:32

O estúdio aplaudiu em peso com este resultado: Veja quem é o segundo salvo

23:12
Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém - Big Brother
03:35

Pedro e Leandro descobrem novas pistas de segredos, e não revelam a ninguém

23:06
Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite - Big Brother
01:21

Já pode respirar de alívio: Este concorrente foi o primeiro salvo da noite

23:04
Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva - Big Brother
01:08

Sacrificou-se por Liliana, mas agora recebeu a consequência... e não é nada positiva

22:56
Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...» - Big Brother
04:55

Liliana lê carta inédita da família: «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas...»

22:54
Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente - Big Brother
02:44

Fábio 'sacrifica-se' por Liliana, e este foi o gesto admirável do concorrente

22:46
«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana - Big Brother
05:48

«Você infernizou a vida do rapaz naquele dia»: Cristina Ferreira provoca Liliana

22:44
Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele» - Big Brother
03:57

Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»

22:42
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço» - Big Brother

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

22:36
Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono - Big Brother
02:57

Quem procura mais protagonismo: Leandro ou Marisa Susana? Um deles é o próximo a sentar-se no trono

22:24
«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana - Big Brother
01:31

«Tu achas-te a maior aqui da casa e...»: Marisa em bate-boca tenso com Liliana

22:22
Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite - Big Brother
04:02

Cadeira das trevas: Há uma nova concorrente a ocupar o lugar mais incendiário da noite

22:19
O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente - Big Brother
01:47

O termo polémico de Ana Cristina a Pedro que não caiu bem ao concorrente

22:07
Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa - Big Brother
04:00

Amizade falsa? É interesse? A aproximação de Dylan a Pedro gera burburinho na casa

As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

  • Secret Story
  • Há 2h e 9min
As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço» - Big Brother

Liliana leu a tão desejada carta da família na gala do Secret Story 9... e não conteve as lágrimas.

No Secret Story 9, Liliana foi surpreendida com uma carta da família com as tão desejadas palavras que a concorrente queria ouvir, uma vez que pouca informação tem recebido sobre os familiares desde que entrou na casa, e terminou o noivado com Zé.

Em lágrimas, Liliana leu a carta escrita pelos pais. «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas a verdade é que precisámos de algum tempo para digerir tudo o que tem acontecido desde a tua entrada na casa», começou por ler, em lágrimas.

E prosseguiu: «O silêncio não foi desinteresse, foi um silêncio de reflexão, proteção e, acima de tudo, de respeito pelo teu caminho. Às vezes o amor também precisa de espaço, e nós quisemos dar-te espaço para seres quem és, mesmo que por vezes não compreendamos o que te leva a agir como ages». 

Sem conseguir conter as lágrimas, e de voz embargada, Liliana continuou a leitura, onde os pais garantem que estão a apoiá-la. «Continuamos a torcer por ti, seja no jogo ou na vida. Quando saíres da casa, o mais importante será reconstruirmos o que for preciso, com verdade e com amor. Recebe um abraço cheio de saudade. Estamos contigo mesmo quando não sabes», terminou.

Veja aqui as imagens:

