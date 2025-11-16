As primeiras palavras da família de Liliana, que a deixaram num pranto: «O amor também precisa de espaço»

Fora do Secret Story, as fotografias ousadas de Liliana dão que falar! Veja todas aqui

No Secret Story 9, Liliana foi surpreendida com uma carta da família com as tão desejadas palavras que a concorrente queria ouvir, uma vez que pouca informação tem recebido sobre os familiares desde que entrou na casa, e terminou o noivado com Zé.

Em lágrimas, Liliana leu a carta escrita pelos pais. «Sabemos que esta mensagem podia ter chegado há mais tempo, mas a verdade é que precisámos de algum tempo para digerir tudo o que tem acontecido desde a tua entrada na casa», começou por ler, em lágrimas.

E prosseguiu: «O silêncio não foi desinteresse, foi um silêncio de reflexão, proteção e, acima de tudo, de respeito pelo teu caminho. Às vezes o amor também precisa de espaço, e nós quisemos dar-te espaço para seres quem és, mesmo que por vezes não compreendamos o que te leva a agir como ages».

Sem conseguir conter as lágrimas, e de voz embargada, Liliana continuou a leitura, onde os pais garantem que estão a apoiá-la. «Continuamos a torcer por ti, seja no jogo ou na vida. Quando saíres da casa, o mais importante será reconstruirmos o que for preciso, com verdade e com amor. Recebe um abraço cheio de saudade. Estamos contigo mesmo quando não sabes», terminou.