Como era a vida de Liliana e Zé antes do Secret Story e sem Fábio? As fotos falam por si

Se tem curiosidade de saber como é a vida dos concorrentes fora da casa mais vigiada do País este artigo é para si.

Liliana e Zé são dos nomes mais falados do momento a propósito da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos. Só ela é concorrente, porque ele ficou à porta, mas nem por isso é menos popular.

Passamos a explicar tudo: Liliana entrou noiva de Zé - com quem mantém uma relação desde 2021 - tendo sido pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana entrou na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz.

No entanto, apesar de não ser concorrente, Zé continua a ser dos nomes mais falados do momento, por ver a noiva cada vez mais próxima de outro concorrente lá dentro, Fábio.

Liliana já esclareceu que apenas vê Fábio como um amigo e que se sente «em casa» com ele, mas a proximidade e momentos íntimos constantes dos dois deixam dúvidas.

Zé esteve presente no Última Hora e Diário do Secret Story, na semana passada e viu algumas imagens dos dois, mostrando-se incomodado com a situação.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as melhores imagens de Zé e Liliana fora da casa mais vigiada do País e sem Fábio no meio.