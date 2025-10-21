Continua a enviar roupa a Liliana? Ex-noivo Zé coloca um ponto final na polémica

Zé Andrade, ex-noivo de Liliana, quebrou o silêncio após ser alvo de várias acusações nas redes sociais. Nos últimos dias, têm circulado rumores de que o jovem continuaria a enviar bens pessoais à concorrente, mesmo depois da separação, algo que Zé fez questão de negar publicamente.

Na madrugada desta segunda-feira, 20 de outubro, o ex-concorrente recorreu à rede social X para esclarecer toda a situação: «Como é óbvio, não enviei nada para a Liliana. No fim da primeira semana, no meio das roupas normais, enviaram uma sweat minha, mas sem nenhuma intenção. Tudo o que tem sido enviado para ela não passa por mim desde essa primeira semana», escreveu.

Com esta declaração, Zé pretende colocar um ponto final nas especulações, garantindo que não tem qualquer envolvimento com o que é atualmente enviado para a casa.