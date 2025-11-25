Depois do pedido de namoro de Fábio a Liliana, Zé ruma aos Açores com ex-concorrente: «Noite da mulher…»

Zé ficou conhecido depois de ter pedido a namorada, Liliana, em casamento na gala de estreia do Secret Story 9. O noivado acabou depois de a concorrente ter assumido sentimentos por Fábio dentro da casa e, desde então, este 'triângulo' tem dado muito que falar. Atualmente, Liliana já namora com Fábio e Zé está solteiro e muito ativo nas redes!
Na próxima sexta-feira, dia 28, a noite será especial em Ponta Delgada, nos Açores — e promete dar que falar!
José Andrade e Rui Ribeiro, ex-concorrente da atual edição do Secret Story, vão juntar-se para animar uma verdadeira "ladies night" numa discoteca local da ilha. Será uma oportunidade rara de ver os dois num ambiente descontraído, disponíveis para interagir com o público feminino e viver uma noite cheia de boa disposição.
Recentemente...
O jovem nortenho surgiu num vídeo que já se tornou viral. Rui Ribeiro partilhou um vídeo no Tik Tok em que surge ao lado do ex-noivo de Liliana.
«Se a vossa namorada vos troca por outro, entrem para o ginásio», diz Rui, enquanto aponta a câmara para Zé, que surge sorridente.
@noruiribeiro
Carrega Zé 🏋🏾♬ som original - noruiribeiro
Liliana vai voltar para o ex-noivo Zé? Ex-concorrente faz revelação polémica e atira: «O Fábio merece melhor»
Liliana entrou no Secret Story 9 depois de ter sido pedida em casamento em plena gala de estreia pelo então namorado, Zé. Os dois planeavam entrar juntos, mas o jovem ficou à porta e a noiva acabou por se apaixonar por Fábio e terminou o noivado em direto, semanas depois do pedido. Mas será que ainda há possibilidade de os dois reatarem?
Há quem acredite que sim. Mas vamos por partes: Liliana e Fábio decidiram assumir o que sentem e têm sido um dos casais protagonistas do Secret Story 9. No entanto, nem tudo são rosas e os dois têm enfrentado crises de ciúmes que já levam os espectadores a questionar se a relação terá pernas para andar.
Um deles é Fábio Daniel, ex-concorrente da edição, que até acha que Lili poderá estar a preparar-se para voltar para o ex-noivo Zé.
No X, antigo Twitter, Fábio Daniel escreveu: «Vou dizer uma coisa polémica (ou se calhar não). Cá fora espero que a Liliana e o Zé fiquem juntos novamente. Não, meus queridos… não é porque acho que é bonito».
«É porque começo a achar que o Fábio merece melhor e Liliana e Zé parecem-me ter objetivos de vida parecidos», adiantou.
Vou dizer uma coisa polémica (ou se calhar não).
Cá fora espero que a Liliana e o Zé fiquem juntos novamente. Não, meus queridos… não é porque acho que é bonito.É porque começo a achar que o Fábio merece melhor e Liliana e Zé parecem-me ter objetivos de vida parecidos #sstvi
— Fábio Daniel - SS9 (@fabiodanielss9) November 11, 2025