É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story
Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story

Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos

Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo
Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo

A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal

Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável

Flávio Furtado critica comportamento de Sandro com Leandro: «Estar a imitar maneirismos, acho que é feio»
Flávio Furtado critica comportamento de Sandro com Leandro: «Estar a imitar maneirismos, acho que é feio»

Prova da imunidade: Saiba quem conquistou a grande vantagem
Prova da imunidade: Saiba quem conquistou a grande vantagem

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

Com apenas 3% dos votos, este concorrente diz adeus à casa mais vigiada do país

A reação de Liliana ao ver Fábio regressar à casa depois da expulsão de Sandro
A reação de Liliana ao ver Fábio regressar à casa depois da expulsão de Sandro

Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story

Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story

Lídia revela o seu segredo e conta a dura história por trás do mesmo
Lídia revela o seu segredo e conta a dura história por trás do mesmo

Mais um segredo revelado: «Descobri a amante do meu pai nas cartas» - saiba a quem pertence
Mais um segredo revelado: «Descobri a amante do meu pai nas cartas» - saiba a quem pertence

Segundo salvo da noite deixa estúdio em euforia
Segundo salvo da noite deixa estúdio em euforia

Vera reage a imagens surpreendentes de Dylan: «Pessoas inseguras...»
Vera reage a imagens surpreendentes de Dylan: «Pessoas inseguras...»

É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

Bruno Simão e Dylan recebem pista para o segredo de Liliana
Bruno Simão e Dylan recebem pista para o segredo de Liliana

O momento mais fofo da noite! O beijo apaixonado de Marisa e Pedro Jorge
O momento mais fofo da noite! O beijo apaixonado de Marisa e Pedro Jorge

Marisa recebe desafio insólito em troca de um momento a sós com Pedro Jorge! Veja as imagens
Marisa recebe desafio insólito em troca de um momento a sós com Pedro Jorge! Veja as imagens

Marisa emocionada ao ver imagens de Pedro Jorge: «Começa a ser difícil»
Marisa emocionada ao ver imagens de Pedro Jorge: «Começa a ser difícil»

Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal
Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal

Cristina Ferreira brilha na Gala com look arrebatador e detalhe que dá que falar

Cristina Ferreira brilha na Gala com look arrebatador e detalhe que dá que falar

Bruna Gomes arrasa Liliana depois de término com Zé: «Não teve consideração, foi impulsiva»
Bruna Gomes arrasa Liliana depois de término com Zé: «Não teve consideração, foi impulsiva»

Votações suspensas! Saiba quem é o primeiro salvo
Votações suspensas! Saiba quem é o primeiro salvo

Cristina Ferreira deslumbra na Gala… mas há um detalhe que faz toda a diferença

Cristina Ferreira deslumbra na Gala… mas há um detalhe que faz toda a diferença

É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

  Há 3h e 52min
É oficial: Liliana termina noivado com Zé. Tudo o que precisa de saber sobre o assunto do momento

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais intensos da temporada. Em direto, Liliana tomou uma decisão surpreendente e anunciou o fim do noivado com Zé.

A gala do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais inesperados e emocionantes da edição. Liliana anunciou, em direto, o fim do noivado com Zé. Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a decisão surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.

A concorrente justificou que no domingo passado, teria prometido ao noivo Zé, perante Portugal inteiro, que iria afastar-se de Fábio e tal não aconteceu. E por isso, decidiu tomar uma decisão.

Liliana revelou ainda que não esperava criar uma ligação tão forte com o colega: “Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse.” No confessionário, e em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que emocionou o público: “O melhor para mim é pôr um ponto final.”

Determinada, a concorrente concluiu que pela primeira vez escolheu pensar em si própria: “Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.” Um momento de coragem que promete marcar a história desta edição do Secret Story 9.

 

 

 

