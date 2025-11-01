Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

Ao Minuto

01:44
Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro» - Big Brother
05:39

Liliana não tem dúvidas: «São um casal verdadeiro»

01:13
Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento» - Big Brother
02:50

Concorrentes condenam palavras de Liliana sobre Zé: «Diz que é maltratada e aceita o pedido de casamento»

00:59
Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível - Big Brother
03:34

Marisa Susana acredita que Leandro está apaixonado por Marisa. A reação de Pedro é imperdível

00:41
Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais» - Big Brother
03:39

Em lágrimas, Marisa chega ao limite com Pedro: «Eu vou-me embora. Não estou para sofrer mais»

00:34
Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha» - Big Brother
05:12

Ana critica Pedro e os dois berram: «Eu ia-me embora. Tinha vergonha»

00:22
Halloween em direto: Estes são os disfarces da apresentadora e dos comentadores do Secret Story - Big Brother
01:02

Halloween em direto: Estes são os disfarces da apresentadora e dos comentadores do Secret Story

00:12
Marisa e Ana falam sobre Pedro Jorge: «Sente-se à vontade contigo...» - Big Brother
06:07

Marisa e Ana falam sobre Pedro Jorge: «Sente-se à vontade contigo...»

00:05
Cada vez mais à vista: Pedro Jorge e Marisa entram em desacordo à frente de todos - Big Brother
06:20

Cada vez mais à vista: Pedro Jorge e Marisa entram em desacordo à frente de todos

22:31
Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro - Big Brother
03:01

Pedro Jorge dá ‘puxão de orelhas’ a Marisa e é apanhado por Leandro

22:14
Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo» - Big Brother
02:01

Pedro Jorge furioso com Marisa... por causa de Bruno: «Afinal, não sou só eu que reparo»

22:09
De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico - Big Brother
02:13

De 'ficha tripla' a 'kit de limpeza': Bruna, Ana Cristina e Raquel arrasadas em mexerico polémico

22:06
Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio» - Big Brother
01:45

Liliana e Fábio vão ficar sozinhos? Ana Cristina lança 'farpa' e a casa explode: «O Pedro está no meio»

22:02
Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...» - Big Brother
02:54

Com medo da expulsão? Ana é criticada, mas responde à letra: «Eu sempre mostrei...»

21:58
Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos» - Big Brother
01:17

Leandro "controla" Marisa? Mexerico cria reações: «Ela está mesmo a fugir-me entre os dedos»

21:52
Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado» - Big Brother
02:31

Mariana tem um 'fã' na casa? Mexericos deixam Pedro em maus lençóis: «O pinga-amor falhado»

21:40
Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta - Big Brother
03:26

Leandro tem 'paixoneta' por concorrente? Rumores deixam a casa em alerta

21:23
As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito - Big Brother

As imagens que todos querem ver! Marisa Susana casou sozinha e há fotos do momento inédito

20:58
Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween - Big Brother
07:15

Preparados para uma noite de horrores? Concorrentes enfeitam a casa e vestem-se a rigor para o Halloween

19:52
Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado - Big Brother
01:45

Depois da tempestade... as pazes! Pedro Jorge e Marisa trocam beijo apaixonado

19:51
Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...» - Big Brother
04:38

Discussão de Marisa e Pedro continua: «Chegas aqui como se não tivesses filhos, família...»

19:50
«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada» - Big Brother
04:38

«Eu vou-me embora, não estou para sofrer mais»: Marisa diz a Pedro que se sente «humilhada»

19:49
Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...» - Big Brother
04:38

Pedro e Marisa choram e trocam promessas: «É difícil ver-te assim. Vou mudar de postura...»

19:40
Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela» - Big Brother
04:43

Marisa confronta Pedro Jorge: «Admite. Sê homem! Tanta rapariga e escolheste aquela»

19:40
Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto» - Big Brother
04:43

Marisa desfeita em lágrimas em conversa com Pedro Jorge: «Nunca vi um casal insultar-se tanto»

19:32
Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...» - Big Brother
03:43

Liliana tenta falar com Fábio, mas ele não 'perdoa': «Se fazes isto aqui e está filmado...»

Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez»

  Secret Story
  Há 23 min
Ela nem sonha. Zé vem a público e defende-se de comentários da ex-noiva Liliana: «Pior coisa que me fez» - Big Brother

Ex-noivos em guerra! Zé reage a comentários polémicos de Liliana e acrescenta a sua versão dos factos.

As declarações de Liliana na casa do Secret Story 9 continuam a gerar ondas fora do programa. Depois de a concorrente recordar um momento traumático da relação com Zé Andrade, o ex-noivo decidiu reagir publicamente através do X (antigo Twitter), onde apresentou a sua versão dos factos e criticou a exposição feita pela jovem.

«É capaz de ser a pior coisa que me fez desde que entrou naquela casa», escreveu Zé, mostrando-se visivelmente abalado com o relato de Liliana, que afirmou ter passado por situações de grande sofrimento emocional durante a relação no Brasil.

Zé abordou ainda um episódio mencionado por Liliana, no qual esta alegou ter sido colocada num carro com três homens supostamente desconhecidos para regressar a casa, enquanto ele ficou noutra festa. Segundo escreveu, a história não é bem assim: «Até vos podia dizer quem eram esses “3 homens” que por acaso eram portugueses e bons amigos nossos do Brasil, em quem eu confiava para levá-la. E até vos podia dizer que fiquei para ajudar uma amiga nossa que estava mal após uma festa, e só tinha o namorado com ela. Bem, já disse».

Com estas publicações, Zé tenta limpar o seu nome e contrariar a narrativa apresentada por Liliana, que na casa confessou ter chegado a um ponto de rutura emocional. A resposta já está a gerar debate nas redes sociais, com espectadores divididos entre as duas versões da história.

O tema promete continuar a dar que falar, tanto dentro como fora da casa mais vigiada do país.

