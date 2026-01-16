Ex-noivo Zé expõe mensagens privadas que Liliana lhe enviou quando estava «sem o Fábio»

A polémica entre Zé Pedro e Liliana Oliveira continua. Depois de a ex-concorrente do Secret Story 9 ter revelado, no Dois às 10, que tinha recebido mensagens em tom de «ameaça» do ex-noivo, este decidiu quebrar o silêncio e pôr tudo em pratos limpos.

Sem papas na língua, Zé contou o sucedido, confirmando que enviou, sim, duas mensagens à ex-companheira, mas apenas e só para lhe dar os parabéns pela participação no reality show da TVI, e por ter ficado em terceiro lugar.

«Mandei mensagens, sim, porque achei que conseguia meter um bocado de noção na cabeça dela. Mas não consegui, porque logo no dia seguinte, no Dois às 10, ela meteu a pata na poça, outra vez. Ela diz que eu a ameacei, mas não houve ameaça alguma, já falei com muita gente e todos me dizem o mesmo, não há qualquer ameaça», disse, em declarações à revista TV 7 Dias.

Zé revela que Liliana o contactou quando estava «sem o Fábio»

Zé vai mais longe e descreve então todos os pormenores das mensagens que enviou: «Mandei uma às oito da noite e outra logo na hora em que ela saiu, a dar-lhe os parabéns pelo terceiro lugar e a desejar felicidades para ela e para a família e ela levou para esse sentido. Acho que ela fez isso porque é ela a ser ela, mais uma vez a querer ficar por cima numa guerra que ela está a travar sozinha», referiu.

O jovem contou ainda que, mais tarde, foi Liliana quem o procurou para conversarem e, «coincidentemente», fê-lo «no dia a seguir a estar sem o Fábio». «Enviou-me uma mensagem a dizer para estarmos juntos para falarmos, que tínhamos que ter uma conversa», revelou.

Porém, Zé decidiu não dar mais oportunidades à ex-noiva: «É seguir em frente e deixar para trás o passado que tem de ser passado.»

Apesar de estarem de relações cortadas, o jovem confidenciou que Liliana lhe pediu desculpas. «Foi um texto simples, com umas oito ou dez linhas, nada de muito profundo. Apenas dizia que queria que estivéssemos juntos para conversar, nada mais do que isso», findou.