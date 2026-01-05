Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Ao Minuto

18:28
Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída» - Big Brother
03:38

Tenso: Noélia e Pedro Barroso entram em confronto direto «Possuída»

12:38
Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas - Big Brother
07:02

Estas são as 3 teorias em análise sobre o desaparecimento de Maycon Douglas

22:03
Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro - Big Brother

Conversa privada vem a público: Leandro revela mensagem inesperada da família de Pedro

14:30
Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê - Big Brother
01:40

Leandro assume que preferia que Liliana vencesse o Secret Story em vez de Pedro. Saiba porquê

14:29
Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente - Big Brother
02:16

Leandro revela conversa privada com a família de Pedro. E o que lhe disseram é surpreendente

14:24
Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…» - Big Brother
01:11

Apesar de não ter cumprimentado Pedro, Leandro faz revelação que pode mudar tudo: «Quero dizer…»

14:22
Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story - Big Brother
01:12

Inédito: Leandro explica finalmente porque não cumprimentou Pedro na final do Secret Story

14:21
Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo - Big Brother
01:31

Sabia que esta não foi a primeira vez que Leandro concorreu a um Reality-show? Ele conta tudo

19:06
Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família - Big Brother
02:07

Liliana faz revelações surpreendentes sobre a relação de Fábio com a sua família

14:19
Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa - Big Brother

Mudança inesperada: Cristina Ferreira faz confissão sobre vida de Pedro e Marisa fora da casa

13:35
Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio - Big Brother

Bastidores da 1ª Companhia: Maria Botelho Moniz surpreendida pelo filho em estúdio

12:25
Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família - Big Brother
05:47

Desaparecimento de Maycon: Psicóloga analisa o impacto emocional da falta de respostas na família

12:20
Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo» - Big Brother
07:10

Cristina Ferreira sobre o desaparecimento de Maycon: «Os amigos têm 1% de esperança de que ele possa ser encontrado vivo»

11:56
Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má» - Big Brother
03:30

Liliana quer distância desta ex-concorrente: «Custa-me acreditar como conseguia ser tão má»

11:55
Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?» - Big Brother
03:30

Filhos de Pedro e Marisa são fãs de Liliana: «E agora, Pedro, o que vamos fazer?»

11:55
Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas» - Big Brother
03:30

Cláudio Ramos dá conselho a Liliana: «Eu acho que não deves ser amiga destas pessoas»

11:47
Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...» - Big Brother
03:00

Liliana sobre relação com Fábio: «A minha mãe disse logo que o problema foi...»

11:43
Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa» - Big Brother
01:15

Pedro Jorge já conhecia Liliana antes de entrar no «Secret Story»: «A Marisa pressentia alguma coisa»

11:42
Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali» - Big Brother
02:15

Liliana sobre relação de Marisa e Pedro: «Não sinto amor ali»

11:39
Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro» - Big Brother
05:11

Cristina Ferreira sobre ser apelidada de «madrinha» de Liliana: «Que fique aqui bem claro»

11:28
Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação» - Big Brother
01:14

Liliana: «Se dependesse de mim, acho que o Zé reatava a relação»

11:27
Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder» - Big Brother
01:39

Após sair do Secret Story, Liliana revela que recebeu mensagem de Zé: «Não tenho intenções de responder»

11:25
Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou» - Big Brother
01:24

Liliana em choque ao descobrir a fama de Zé: «Já percebi que ele ultrapassou»

11:23
Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez» - Big Brother
03:48

Liliana revela que Zé a traiu durante a sua relação: «Nada se compara ao que ele me fez»

11:23
Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?» - Big Brother
03:48

Cristina Ferreira confronta Liliana: «Traíste o Zé durante a relação?»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada»

Guerra aberta. Após acusar amigas de «traição», Liliana é atacada por uma delas: «Não consigo mais ficar calada» - Big Brother

Liliana Oliveira criticou a postura que o seu grupo de amigas assumiu durante a sua participação no Secret Story 9. Uma delas reagiu... e foi implacável.

Liliana Oliveira revelou recentemente que estava muito desiludida com o seu grupo de amigas, uma vez que sente que estás a «abandonaram» durante a sua estadia no Secret Story 9. Agora, uma delas reagiu às declarações da finalista do reality show da TVI, e não foi meiga.

«Desculpem, mas depois desta não consigo ficar mais calada. E a parte em que as amigas a apoiaram mesmo antes dela entrar e o que soube fazer foi ignorar mal saiu da casa?», começou por escrever Rita Soares, uma ex-amiga de Liana, como é carinhosamente tratada.

«Estive deste lado desde o primeiro segundo e isso é o que me deixa de consciência tranquila em relação a esta pessoa. Triste...», completou.

Pode ver tudo aqui:


Liliana descobre “traição” fora do Secret Story 9

Sem noivo e sem as melhores amigas. Foi assim que Liliana se sentiu quando no passado dia 31 de janeiro deixou a Casa dos Segredos para voltar à vida real, e foi apanhada de surpresa com a nova realidade.

A jovem de Lousada foi a terceira classificada do Secret Story 9 e também uma das mais polémicas concorrentes da edição. Foi pedida em casamento em plena estreia do reality show, mas apaixonou-se por outro concorrente (Fábio) e acabou o noivado em direto, sem nunca poder ter uma conversa com o ex-noivo, Zé. 

Agora, fora da bolha da casa mais vigiada do País, Liliana deparou-se com um cenário que a deixou desiludida. «Foi uma das coisas que mais me custou. Em vídeos que recebemos na ‘casa’, reparei que algumas amigas não fizeram questão de aparecer e isso custou-me muito. A Cecília e a Marta sim, são as minhas verdadeiras amigas, as outras abandonaram-me, disseram mesmo à Cecília e à Marta que não queriam estar envolvidas nisto e não me apoiavam», contou, em declarações à TV Guia.

E prosseguiu, mostrando-se magoada com a situação:«Tínhamos uma amizade que eu julgava forte e abandonaram-me.Foi um choque para mim quando cheguei e não as vi [no estúdio]». Liliana foi mais longe e reforçou que só tem duas amigas de verdade, Marta e Cecília, que estiveram sempre presentes nas galas.

«Percebi o que realmente me importa em relação à amizade, a Marta e a Cecília em momento algum me deixaram. Afinal, as outras não eram tão minhas amigas como eu pensava, tenho que me agarrar a quem me apoiou. Se um dia tiver muito sucesso, não me vou esquecer» referiu.

Temas: Liliana Ze Amigas

