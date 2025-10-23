Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro, Zé Andrade falou em exclusivo com a equipa digital da TVI, numa conversa descontraída conduzida por Joana Sequeira.

Entre perguntas sobre a vida pessoal e a fase que atravessa após o fim da relação com Liliana, o jovem acabou por reagir, com uma gargalhada, à questão sobre se já está pronto para amar novamente.

Sem rodeios, Zé respondeu com sinceridade e emoção:«Claro que neste momento não estou pronto para amar, e acho que vai demorar um bocadinho para isso. (…) Sou um rapaz de amar, de facto, e portanto, não está aberto, mas um dia estará», afirmou.

O ex-noivo de Liliana deixou ainda claro que o coração continua desocupado, mas não fecha a porta ao amor. Sereno e de sorriso no rosto, garantiu que acredita que o tempo tratará de tudo, e que, quando menos esperar, voltará a deixar-se conquistar.