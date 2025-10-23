Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Ao Minuto

21:54
Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...» - Big Brother
01:34

Cristina Ferreira deixa novo aviso aos concorrentes: «Não se esqueçam que...»

21:53
Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?» - Big Brother
03:41

Voz questiona Dylan e Bruno: «A Marisa Susana incomoda assim tanto?»

21:49
Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive» - Big Brother
06:20

Dylan não tem dúvidas: «Aproveitaram-se do momento frágil que tive»

21:41
Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno - Big Brother
06:21

Ainda em choque, Leandro não aceita desculpas de Dylan e Bruno

21:33
É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo - Big Brother
00:48

É o fim entre Liliana e Fábio? Casal entra em confronto decisivo

21:12
Pedro rendido a Marisa, mas quase é apanhado: «Ficas um canhão com aquele vestido» - Big Brother
02:22

Pedro rendido a Marisa, mas quase é apanhado: «Ficas um canhão com aquele vestido»

19:52
Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa - Big Brother
03:05

Alerta. Botão dos segredos volta a agitar a casa

19:49
Complô? Dylan, Raquel e Inês querem Liliana fora da casa - Big Brother
02:18

Complô? Dylan, Raquel e Inês querem Liliana fora da casa

19:47
E foi assim que Dylan voltou à casa após a ‘desistência’ - Big Brother
02:44

E foi assim que Dylan voltou à casa após a ‘desistência’

19:41
Grupo de Marisa critica Bruno e Dylan, mas há quem esteja à escuta - Big Brother
03:58

Grupo de Marisa critica Bruno e Dylan, mas há quem esteja à escuta

19:36
Leandro em tristeza profunda: «Há aqui seres humanos desprezíveis» - Big Brother
02:39

Leandro em tristeza profunda: «Há aqui seres humanos desprezíveis»

19:31
Descontrolo total. Dylan faz as malas e insulta Marisa Susana - Big Brother
05:40

Descontrolo total. Dylan faz as malas e insulta Marisa Susana

19:24
Noite de alta tensão. Concorrentes em grande discussão após Especial intenso - Big Brother
06:31

Noite de alta tensão. Concorrentes em grande discussão após Especial intenso

18:54
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque - Big Brother
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

18:50
Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês - Big Brother
05:31

Vera diz tudo o que pensa sobre o 'amor' de Dylan por Inês

18:43
Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido - Big Brother

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

18:31
«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo - Big Brother
03:37

«Labrego com orgulho». Leandro transforma discussão num espetáculo

18:25
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio - Big Brother
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

18:22
Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios - Big Brother
04:52

Fábio e Liliana chegam ao fim do programa juntos? Vera responde sem rodeios

18:18
Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida» - Big Brother
03:16

Liliana chora desalmadamente por causa de Fábio: «Preciso de acordar para a vida»

18:16
Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...» - Big Brother
09:11

Vera abre o coração sobre Dylan: «Comecei a pensar que...»

17:55
A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge - Big Brother
10:07

A hilariante massagem que Marisa e Marisa Susana fizeram a Pedro Jorge

17:47
Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem» - Big Brother
03:19

Liliana cansada de discutir com Fábio: «Não preciso de um homem»

17:47
Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...» - Big Brother
07:24

Pedro Jorge sobre Dylan: «A primeira coisa que ele devia ter feito...»

17:46
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer» - Big Brother
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

  • Secret Story
  • Hoje às 16:47
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber - Big Brother

Zé, ex-noivo de Liliana, quebrou o silêncio numa entrevista exclusiva ao digital da TVI. Com um tom sereno, o jovem falou sobre o amor e deixou no ar a possibilidade de um novo começo… mas não para já.

Na manhã desta quinta-feira, dia 23 de outubro, Zé Andrade falou em exclusivo com a equipa digital da TVI, numa conversa descontraída conduzida por Joana Sequeira.

Entre perguntas sobre a vida pessoal e a fase que atravessa após o fim da relação com Liliana, o jovem acabou por reagir, com uma gargalhada, à questão sobre se já está pronto para amar novamente.

Sem rodeios, Zé respondeu com sinceridade e emoção:«Claro que neste momento não estou pronto para amar, e acho que vai demorar um bocadinho para isso. (…) Sou um rapaz de amar, de facto, e portanto, não está aberto, mas um dia estará», afirmou.

O ex-noivo de Liliana deixou ainda claro que o coração continua desocupado, mas não fecha a porta ao amor. Sereno e de sorriso no rosto, garantiu que acredita que o tempo tratará de tudo, e que, quando menos esperar, voltará a deixar-se conquistar.

Veja a entrevista completa aqui: 

 

Relacionados

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»
Temas: Liliana Ze

Fora da Casa

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 3h e 23min
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Hoje às 16:33
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Hoje às 15:45
A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

A camisola que deu tanto que falar. Zé confessa: «Encharcámos de perfume»

Hoje às 14:50
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Hoje às 14:40
Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Zé traiu ou não Liliana? Toda a verdade na voz do próprio: «Deixei-a muitas vezes sozinha a chorar»

Hoje às 14:30
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Hoje às 12:18
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Hoje às 16:00
Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

7 out, 14:17
Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Zé revela posição da família de Liliana: «O que quiseram fazer ao não enviar prenda...»

Hoje às 14:40
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Há 3h e 12min
Ver Mais

Notícias

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Este é o segredo que Zé levaria para o Secret Story. E envolve um jogador de futebol mundialmente conhecido

Há 3h e 23min
Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Já tem novo amor? Em exclusivo, Zé abre o coração e responde à pergunta que todos querem saber

Hoje às 16:47
Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Marcia Soares dá passo importante. E há um pormenor que torna tudo mais especial

Hoje às 16:33
Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Malas feitas, lágrimas e uma decisão radical: Tudo sobre a maior discussão do casal Liliana e Fábio

Hoje às 16:00
Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Catarina Miranda reage a gesto inesperado de Daniela Santos

Hoje às 15:45
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

Há 3h e 12min
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

Hoje às 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

Hoje às 16:43
Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»
02:24

Furioso, Dylan ameaça desistir e faz as malas: «Vou-me pôr daqui para fora, já me está a meter nojo»

Hoje às 08:50
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

Há 3h e 41min
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

Hoje às 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Ontem às 16:29
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Ontem às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

21 out, 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

21 out, 09:38
Ver Mais Outros Sites