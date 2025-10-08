Lágrimas de desespero: Liliana em pânico com o fim do noivado: «Ainda amo o Zé»

O ambiente dentro da casa mais vigiada do país continua a dar que falar. Após o beijo com Fábio, Liliana Oliveira quis desabafar sobre o passado e partilhou detalhes da antiga relação com o ex-companheiro, Zé, com quem manteve um relacionamento durante quatro anos. 24h depois de terminar o noivado, Liliana já beijou Fábio e agora chora... Será arrependimento?

Liliana não conteve as lágrimas ao refletir sobre o fim da sua relação com Zé . A concorrente mostrou-se fragilizada e confessou o receio do que a espera fora da casa, depois de semanas polémicas e intensas.

Apesar de afirmar não estar apaixonada por Fábio, a concorrente desabou em lágrimas ao pensar nas polémicas em que poderá estar envolvida cá fora: «Não percebia como e que as pessoas vinham para cá e se apaixonavam em 2 semanas (...) Vou chegar lá fora e sei que vou ter julgamento. Penso muito na minha família».

Mais tarde, durante a noite, Liliana e Lídia conversam. A concorrente mostra-se reticente da ligação a Fábio e mostra-se insegura. Fábio deixa certezas de que quer estar com Liliana, mas Liliana recorda o ex-noivo, Zé, afimando que ainda o ama.

Ainda: tudo o que disse Liliana sobre a relação que tinha com Zé

«Custa-me mais é a família dele e assim, porque eles tratavam-me como uma filha literalmente. Acho que às vezes até tratavam melhor a mim do que ele», começou por confessar a concorrente de Lousada, visivelmente emocionada.

Em conversa com Fábio, Liliana admitiu que acreditava que a relação estava bem, embora houvesse sinais de desgaste: «[A relação] estava bem ou, pelo menos a meu ver, ela estava bem. Se calhar não estava tão bem, nós discutíamos e assim, mas mais por causa de que ele também não tomava muito a iniciativa, às vezes eu queria ir sair e ele dizia que gostava de ficar em casa e ficávamos em casa».

A concorrente explicou ainda que o comportamento mais reservado de Zé acabou por afetar a dinâmica entre os dois: «Eu meio que desanimava, porque estava ali sempre com ele. Ainda por cima, ele trabalhava em casa, estávamos sempre em casa, mas às vezes ele esforçava-se e levava-me. E depois muita coisa se passou há pouco tempo, mas estava tudo muito bem».

Liliana revelou também que a relação foi marcada por altos e baixos e que já tinha tido dificuldades em confiar no ex-companheiro: «Eu já tenho muita dificuldade em confiar nas pessoas e já com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar. E estar a conhecer outra pessoa e a voltar outra vez à estaca zero é uma mer** para mim, porque eu sou mais de relações duradouras do que propriamente estar aí com este e com aquele. Para mim não faz sentido».

Na conversa, insinuou ainda uma possível traição por parte de Zé: «Tenho dificuldade em confiar, com ele foi o que foi, coisas aconteceram e eu voltei a confiar». Veja tudo:

A resposta de Zé, cá fora

Sem papas na língua, Zé recorreu à rede social X, antigo Twitter, para se manifestar sobre as acusações de Liliana. «Eu prometo que me vou manter de boca fechada até ao dia em que não conseguir mais», começou por escrever.

«Sempre achei que, para além de tudo o que se passou nas últimas semanas, ela não fosse capaz de entrar por este caminho para se limpar. Mas de facto, está a mostrar-me que é capaz de tudo», acrescentou.