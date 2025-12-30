Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

Ao Minuto

Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...»
04:12

Quem "rouba" o dinheiro todo a Inês? Dilema gera discórdia: «És a única aqui que...»

19:24
Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição»
01:37

Leandro assume-se magoado com Pedro: «Entreguei-lhe a minha amizade, foi uma traição»

19:13
Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles»
03:52

Amiga de Marisa não deixa nada por dizer sobre a relação com Pedro: «Não conhecem a vida deles»

18:54
Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir
03:15

Cultura geral é posta à prova e finalistas deixam muito a desejar! O momento é de chorar a rir

18:50
Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas
04:29

Emocionante! Liliana deixa elogio a Pedro: mas é Marisa quem acaba em lágrimas

18:49
Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

Discussão explode na casa! Liliana perde o controlo com Pedro e acaba em lágrimas: «Mentiroso do caraças! És um falso»

18:44
Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...»
02:52

Leandro não poupa nas críticas a Pedro: «Egocentrismo...»

18:33
Dylan faz confissão sobre Inês: «Ansioso para que chegue amanhã. Espero que ela queira...»
02:40

Dylan faz confissão sobre Inês: «Ansioso para que chegue amanhã. Espero que ela queira...»

18:33
Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês
02:40

Las Vegas já está marcada! Dylan revela pormenores da viagem que vai fazer com Inês

18:29
Liliana assume-se arrependida do noivado com Zé e Pedro não perdoa: «Ela pôs-se nesta situação»
05:00

Liliana assume-se arrependida do noivado com Zé e Pedro não perdoa: «Ela pôs-se nesta situação»

18:15
Leandro não poupa Pedro e Marisa: «Eles são tóxicos. Não é amor puro»
01:53

Leandro não poupa Pedro e Marisa: «Eles são tóxicos. Não é amor puro»

18:10
Estas são as imagens mais polémicas que Pedro e Marisa protagonizaram no Secret Story 9
01:02

Estas são as imagens mais polémicas que Pedro e Marisa protagonizaram no Secret Story 9

18:09
Família de Pedro em êxtase na véspera da grande final: «Ele é que é o justo vencedor!»
03:16

Família de Pedro em êxtase na véspera da grande final: «Ele é que é o justo vencedor!»

18:01
Pedro pede desculpa a Marisa e esta desaba em lágrimas: «Só para ficar bem na foto»
05:42

Pedro pede desculpa a Marisa e esta desaba em lágrimas: «Só para ficar bem na foto»

17:50
Leandro reage a comentários ofensivos dos colegas: «Não desço o nível perante pessoas que usam estes vocábulos»
02:55

Leandro reage a comentários ofensivos dos colegas: «Não desço o nível perante pessoas que usam estes vocábulos»

17:45
Leandro ataca Pedro em direto: «Vive de aparências. Só diz que lhe custou a minha saída para...»
02:02

Leandro ataca Pedro em direto: «Vive de aparências. Só diz que lhe custou a minha saída para...»

17:44
Liliana e Pedro voltam a pegar-se: «Vai-te deixar saudades a mensagens que fazias às raparigas»
04:44

Liliana e Pedro voltam a pegar-se: «Vai-te deixar saudades a mensagens que fazias às raparigas»

17:38
Adriano Silva Martins quer Marcia Soares e Francisco Monteiro juntos?: «Onde já houve chama...»
00:59

Adriano Silva Martins quer Marcia Soares e Francisco Monteiro juntos?: «Onde já houve chama...»

17:37
Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»
00:59

Marcia Soares e Francisco Monteiro surgem juntos e há uma indireta para Bárbara Parada: «Ele agora já pode»

17:35
Elogios de Pedro a Cristina Ferreira deixam raparigas da casa em alvoroço!
00:38

Elogios de Pedro a Cristina Ferreira deixam raparigas da casa em alvoroço!

17:27
Depois da tempestade de ciúmes, Marisa e Pedro fazem as pazes: «O sentimento não mudou»
01:11

Depois da tempestade de ciúmes, Marisa e Pedro fazem as pazes: «O sentimento não mudou»

17:04
Marisa não esquece Marisa Susana e faz mais uma cena de ciúmes a Pedro: «Estás a pôr num baralho...»
03:59

Marisa não esquece Marisa Susana e faz mais uma cena de ciúmes a Pedro: «Estás a pôr num baralho...»

16:46
Pedro exalta-se com Marisa após cena de ciúmes: «Sempre disse que gosto de ti, não quero meninas!»
04:00

Pedro exalta-se com Marisa após cena de ciúmes: «Sempre disse que gosto de ti, não quero meninas!»

16:42
«Estás a provocar-me quando devíamos estar juntos!»: Pedro perde a cabeça com Marisa
06:49

«Estás a provocar-me quando devíamos estar juntos!»: Pedro perde a cabeça com Marisa

16:40
Ciúmes de Marisa continuam... e a culpa é de Marisa Susana: «Não vês o meu lado»
03:36

Ciúmes de Marisa continuam... e a culpa é de Marisa Susana: «Não vês o meu lado»

Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

  • Secret Story
  • Há 3h e 21min
Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»
liliana e zé

A poucos dias da grande final do Secret Story 9, Liliana fez uma das confissões mais duras da temporada e admitiu arrepender-se do pedido de casamento de Zé, garantindo que apagaria o momento da sua memória se pudesse.

A reta final do Secret Story 9 está a ser marcada por revelações fortes e, desta vez, foi Liliana quem abriu o coração. Durante uma dinâmica realizada esta segunda-feira, 29 de dezembro, na qual os finalistas tinham de completar frases mistério, a concorrente fez uma das declarações mais impactantes da temporada ao assumir que o pedido de casamento feito por Zé, o ponto alto da sua entrada na Casa que deu origem ao seu segredo, é afinal o seu maior arrependimento dos últimos meses.

Desafiada a responder à frase “Se pudesse apagar um momento deste ano, seria…”, Liliana não hesitou: «Olhando agora para trás, se eu pudesse apagar um momento, seria o pedido de casamento», confessou, perante o silêncio dos colegas.

A concorrente explicou que, vista à distância, a relação já estava fragilizada antes mesmo de entrar no programa: «Houve muita coisa na relação que foi tolerada e, se calhar, não era o momento certo para isso», assumiu.

Liliana admitiu ainda que não apagaria apenas o pedido de casamento, mas também o término do noivado, que aconteceu perante Portugal inteiro e sem contacto direto com o ex-noivo: «Terminar a minha relação em direto foi horrível. Estar naquele sofá, sem ouvir a outra pessoa, sem feedback, a falar para o mundo… apagava isso também da memória».

A finalista concluiu com uma reflexão amarga sobre a relação com Zé, deixando claro que a proposta foi apenas a ponta do iceberg: «O desfecho não era o que eu queria, mas tolerei muita coisa», afirmou, garantindo estar agora a ser totalmente sincera consigo mesma.

Uma revelação intensa, honesta e emocional… a poucos dias da grande final. Veja o momento aqui:

A decisão está nas suas mãos! Vote já no seu concorrente favorito através da app TVI Reality ou das linhas telefónicas:

INÊS - 761 20 20 10
LILIANA - 761 20 20 14
MARISA - 761 20 20 16
PEDRO - 761 20 20 18

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

Temas: Liliana Fábio

