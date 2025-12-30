Liliana assume erro e faz revelações sobre relação com o ex-noivo Zé: «Muita coisa na relação que foi tolerada»

A reta final do Secret Story 9 está a ser marcada por revelações fortes e, desta vez, foi Liliana quem abriu o coração. Durante uma dinâmica realizada esta segunda-feira, 29 de dezembro, na qual os finalistas tinham de completar frases mistério, a concorrente fez uma das declarações mais impactantes da temporada ao assumir que o pedido de casamento feito por Zé, o ponto alto da sua entrada na Casa que deu origem ao seu segredo, é afinal o seu maior arrependimento dos últimos meses.

Desafiada a responder à frase “Se pudesse apagar um momento deste ano, seria…”, Liliana não hesitou: «Olhando agora para trás, se eu pudesse apagar um momento, seria o pedido de casamento», confessou, perante o silêncio dos colegas.

A concorrente explicou que, vista à distância, a relação já estava fragilizada antes mesmo de entrar no programa: «Houve muita coisa na relação que foi tolerada e, se calhar, não era o momento certo para isso», assumiu.

Liliana admitiu ainda que não apagaria apenas o pedido de casamento, mas também o término do noivado, que aconteceu perante Portugal inteiro e sem contacto direto com o ex-noivo: «Terminar a minha relação em direto foi horrível. Estar naquele sofá, sem ouvir a outra pessoa, sem feedback, a falar para o mundo… apagava isso também da memória».

A finalista concluiu com uma reflexão amarga sobre a relação com Zé, deixando claro que a proposta foi apenas a ponta do iceberg: «O desfecho não era o que eu queria, mas tolerei muita coisa», afirmou, garantindo estar agora a ser totalmente sincera consigo mesma.

Uma revelação intensa, honesta e emocional… a poucos dias da grande final. Veja o momento aqui:

