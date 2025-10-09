Liliana e Zé n'A Sentença? Cristina Ferreira põe tudo em pratos limpos sobre a polémica do momento

Nos últimos dias, muito se tem falado sobre o facto de Liliana, concorrente do Secret Story 9, e o noivo Zé já terem participado no programa A Sentença, da TVI. A situação gerou um monte de especulações e levantou dúvidas sobre se a história entre os concorrentes seria ou não genuína.

Durante a emissão desta quinta-feira, 9 de outubro, do Dois às 10, Cristina Ferreira abordou o tema e decidiu esclarecer tudo. A apresentadora confirmou que, tanto Zé, como Liliana, se inscreveram para participar em programas de televisão, tal como acontece com muitos concorrentes de reality shows, mas garantiu que isso não prova qualquer tipo de encenação. «Eles, como tantos outros, inscreveram-se para participar em programas. E, como tantos outros concorrentes, já tinham estado em televisão», explicou.

Cristina aproveitou ainda para responder às críticas que acusam o triângulo entre Liliana, Fábio e Zé de ser uma história inventada: «Acho que se percebe perfeitamente que isto foi tudo menos uma coisa planeada».

Pode ver aqui o vídeo do momento: