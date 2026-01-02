Liliana expõe mensagem que recebeu do ex-noivo Zé após sair do Secret Story:  «Uma ameaça...»

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Liliana expôs uma mensagem que recebeu do ex-noivo Zé no dia em que saiu do Secret Story 9, no passado dia 31 de dezembro, na grande final. A ex-concorrente conquistou o terceiro lugar e esta sexta-feira, 2 de janeiro, esteve no Dois às 10 a falar sobre a experiência. Inevitavelmente, o polémico fim da relação com José Andrade foi tema.

A jovem de Lousada começou logo por mostrar surpresa com a projeção mediática alcançada pelo ex-companheiro, com quem viveu um romance durante quatro anos. «Jamais eu imaginava. Acreditei que pudesse ter algumas entrevistas, mas não este boom», confidenciou, assumindo que o carinho que Zé recebeu faz com que se sinta «menos culpada». «Fico feliz por ele, por ter conseguido ultrapassar isso. Já percebi que seguiu o seu caminho», adiantou.

Foi quando questionada sobre a possibilidade de falar com Zé que Liliana revelou que o ex-namorado lhe enviou uma mensagem horas antes da grande final. «Ele mandou-me uma mensagem logo naquele dia, eram 20 horas da noite, eu ainda estava na casa. Disse-me para ter cuidado com aquilo que ia expor cá fora e para pensar nele», referiu. Mais tarde, Zé terá voltado a enviar uma mensagem à ex: «Parabéns pelo 3.º lugar, muito sucesso, aproveita a vida cá fora».

Cristina Ferreira não escondeu a surpresa ao saber do conteúdo das mensagens. «No fundo, primeiro disse-te: “Vê lá o que dizes em relação a nós”. E depois vieram os parabéns», disse. Liliana confirmou e mostrou-se indignada com o tom com que Zé a abordou. «Uma ameaça, entre aspas. Não lhe respondi nem tenho intenções de responder. Não percebi a mensagem», prosseguiu.

Pode ver tudo aqui:

