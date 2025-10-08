Liliana garante: «Não quero fazer jogo de casal» - e esta foi a reação inédita do ex-noivo Zé

Após terminar noivado com Zé, Liliana e Fábio enfiam-se na mesma cama - as imagens que mostram tudo

As imagens da noite ardente de Liliana e Fábio, 24 horas após o fim do noivado com Zé

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

Liliana terminou o noivado com Zé na passada gala do Secret Story 9 por ter dúvidas sobre os sentimentos que tem por Fábio e, entretanto, os dois já se beijaram. Recentemente, foi divulgado nas redes sociais do reality show da TVI um vídeo em que a concorrente garante que não «faz jogo de casal» e o agora ex-noivo reagiu.

Nas imagens em questão, Liliana explica a Pedro Jorge e a Marisa que não quer fazer jogo com Fábio. «Não quero estar aqui a fazer jogo de casal. Eu sou mais do que jogo de casal. Eu sou mais jogadora individual do que jogo de casal», disse.

Zé não hesitou em meter 'like' nessa mesma publicação.

