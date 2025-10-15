Liliana vai voltar para Zé? Ex-concorrente acredita que sim e expõe cenário que o vai surpreender

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

Lídia foi a concorrente expulsa na gala do passado domingo do Secret Story 9 e, nas primeiras horas fora da casa, deixou bem clara a sua opinião sobre o 'triângulo amoroso' Zé, Liliana e Fábio. A ex-concorrente acredita que Liliana poderá mudar de ideias em relação ao ex-noivo Zé assim que chegar cá fora e vir que este é bastante popular.

«Ela assim que vir que o Zé Pedro ganhou imensa fama cá fora, desde que ela acabou com ele, vai a correr tentar voltar para ele. Ela está mais interessada na fama dele do que noutra coisa qualquer», disse, em declarações à TV Guia.

Lídia vai mais longe e considera que Liliana não terá «sorte nenhuma» nessa tentativa de reconciliação com o agora ex-noivo.

Depois de uma gala repleta de emoções e revelações, Lídia foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar o «Secret Story – Casa dos Segredos». Já no estúdio, a ex-participante não escondeu a surpresa ao descobrir um dos segredos mais inesperados desta edição: Pedro Jorge e Marisa são, afinal, casados.

“Não pode! Não pode! A sério?”, reagiu Lídia, visivelmente espantada, ao ser confrontada com a verdade. A descoberta deixou a ex-concorrente sem palavras, uma vez que dentro da casa nunca desconfiou da relação que o casal conseguiu manter em segredo até agora.

Mas as surpresas não ficaram por aqui. Lídia ficou ainda a saber que Bruna enfrentou recentemente um linfoma, um segredo que também a deixou com visível comoção.

