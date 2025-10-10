Liliana volta a criticar o ex-noivo Zé e desta vez 'vai mais longe' nas insinuações

Liliana e Zé são os nomes do momento: ela entrou no Secret Story e ele - que a pediu em casamento na gala de estreia - ficou à porta e mal sabia o que o esperava.

Liliana aproximou-se de outro concorrente, Fábio e desde aí a polémica foi instalada, culminando com a decisão de a concorrente pôr fim ao noivado e a à relação na última gala.

Além disso, dentro da casa, Liliana tem criticado por diversas vezes o ex-noivo, Zé, dando a entender que ele também não se portou bem com ela no passado e esta quinta-feira foi mais longe nas acusações.

«Perguntaram-me se eu não estou preocupada em como é que ele está lá fora e a minha resposta é: primeiro eu não vejo então torno-me mais fria, não vejo não sinto. E segundo, houve momentos que ele também não pensou em mim, então agora estou a pensar em mim», disse a Fábio no quarto.

A concorrente acrescentou: «Tu não imaginas… foi a pior coisa que me podiam ter feito, não tens mesmo noção. Eu continuo a dizer que sou uma pessoa que tem muita dificuldade em impor limites, as pessoas fazem-me mal e eu vou atrás delas. Sempre foi assim, sempre».

A história polémica de Liliana e Zé

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do Secret Story, mas o noivo Zé ficou à porta e só ela entrou na casa mais vigiada do País.

Desde essa altura que Liliana se aproximou de Fábio, um dos concorrentes em jogo, e nunca mais o largou. Os dois têm protagonizado cenas muito cúmplices e íntimas, que têm causado muita dor a Zé, que esteve na casa na gala passada e mostrou a sua desilusão com Liliana.

Zé não quis terminar logo ali a relação com Liliana, decidindo dar mais oportunidade pelo amor que os unia, até porque ela garantiu que se ia afastar de Fábio, mas isso não aconteceu.

Liliana não só manteve a aproximação, como tem estado cada vez mais íntima de Fábio e já ponderou por diversas vezes terminar tudo com Zé. Ele, cá fora, apagou todas as fotografias com Liliana das redes sociais e na gala deste domingo ela terminou tudo.

Segredo desvendado e casa ao rubro

A casa do Secret Story está ao rubro e a noite passada foi histórica: Raquel desvendou o segredo de Liliana, sendo esta a primeira vez que isto acontece nesta edição.

Tudo aconteceu no Especial com Cristina Ferreira. A melhor amiga de Ana Cristina apostou e não falhou: «Fui pedida em casamento na gala de estreia», é este o segredo de Liliana que Raquel acertou em cheio e que deixou todos em choque.

Com esta conquista Raquel fica assim com todo o dinheiro da conta de Liliana, que perde então tudo o que tinha até ao momento. Percorra a galeria que preparámos para si com as melhores imagens deste momento tão impactante.