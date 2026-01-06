Liliana volta a falar com o ex-noivo Zé e há polémica: «Será que o Fábio sabe?»

O drama entre Liliana e Zé continua a ganhar novos capítulos fora da casa do Secret Story 9. Depois de ter estado no programa Dois às 10, onde revelou mensagens enviadas pelo ex-noivo na noite da passagem de ano, surge agora uma nova reviravolta inesperada.

Durante a rubrica “Notícias dos Famosos”, no programa Manhã CM desta terça-feira, 6 de janeiro, Léo Caeiro avançou com um exclusivo:

«Eu ontem tive oportunidade de falar com o Zé (…) e já sei que a Liliana já entrou em contacto com o Zé. A Liliana que, no programa onde esteve, disse que não tinha interesse em responder, já entrou em contacto com o Zé», revelou.

A informação apanhou os comentadores de surpresa e levantou imediatamente outra questão: e o atual namorado? Alertado por Ricardo Martins Pereira, Léo lançou a provocação: «Será que o Fábio sabe? Fábio, se não sabes, ficas já a saber».

Quanto ao conteúdo da alegada resposta de Liliana, Léo Caeiro confessou que Zé preferiu não revelar, garantindo apenas que ele não quis desvendar mais detalhes. Ainda assim, o comentador assumiu que considera positivo o facto de Liliana ter decidido responder.

Recorde a entrevista de Liliana no Dois às 10:

Liliana revelou que o ex-namorado lhe enviou uma mensagem horas antes da grande final. «Ele mandou-me uma mensagem logo naquele dia, eram 20 horas da noite, eu ainda estava na casa. Disse-me para ter cuidado com aquilo que ia expor cá fora e para pensar nele», referiu. Mais tarde, Zé terá voltado a enviar uma mensagem à ex: «Parabéns pelo 3.º lugar, muito sucesso, aproveita a vida cá fora».

Cristina Ferreira não escondeu a surpresa ao saber do conteúdo das mensagens. «No fundo, primeiro disse-te: “Vê lá o que dizes em relação a nós”. E depois vieram os parabéns», disse. Liliana confirmou e mostrou-se indignada com o tom com que Zé a abordou. «Uma ameaça, entre aspas. Não lhe respondi nem tenho intenções de responder. Não percebi a mensagem», prosseguiu.

Pode ver tudo aqui:

