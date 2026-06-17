Medidas drásticas. Liliana Oliveira revela atitude que teria se encontrasse o ex-noivo Zé no Desafio Final

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Liliana Oliveira foi expulsa do Secret Story - Desafio Final no passado domingo, 14 de junho. Depois de sair da casa mais vigiada do País, a ex-concorrente falou sobre as especulações que surgiram sobre a possível entrada do ex-namorado, José Andrade, naquela experiência que, caso tivesse acontecido, marcaria o reencontro entre os dois depois do término.

Numa entrevista a uma publicação semanal, Liliana Oliveira explicou que nunca acreditou que isso fosse realmente acontecer, daí ter aceitado o convite para entrar no Desafio Final. «Quis sempre acreditar que ele não (entraria), porque nunca foi um ex-concorrente. Por isso é que nunca pensei que fosse uma hipótese o Zé aparecer no programa. Para mim estava mais do que esclarecida toda a história, toda a polémica e nunca foi um pensamento», começou por dizer, em declarações à TV Guia.

A namorada de Fábio Pereira garantiu que, apesar de estar «bem resolvida» com o ex-companheiro, de quem estava até noiva, não hesitaria em tomar uma atitude caso o encontrasse na Casa dos Segredos. «Pegava nas minhas malas e vinha embora. Não fazia sentido para mim partilhar a casa com o meu ex-namorado tendo o Fábio cá fora», adiantou.

Liliana Oliveira confessou ainda que o facto de só ter entrado no Desafio Final uma semana mais tarde do que os restantes concorrentes, essa "demora" nada teve que ver com o facto de ter receio da entrada do ex-noivo Zé.

«Não sabia se havia de aceitar ou não. Estive a colocar tudo na balança, os pontos positivos, os negativos, até porque não vale tudo por polémica e, depois de uma edição de tanta polémica, voltar para o mesmo não era algo que procurava. Queria era desafiar-me a mim mesma, mostrar um pouco mais da Liliana. Estive essa semana a pensar se era mais benéfico para mim, se era mais prejudicial, até que aceitei com unhas e dentes», findou.