No Brasil com o namorado, terá sido traída enquanto estava no hospital. E o desfecho podia ter sido trágico

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Na casa do “Secret Story 9”, as emoções continuam à flor da pele. Ontem à tarde, Liliana abriu o coração e fez um desabafo intenso com a colega Marisa Susana sobre a relação com o ex-noivo Zé.

Visivelmente emocionada, contou alguns episódios marcantes da relação, admitindo que, apesar de o ex-companheiro ser “uma pessoa maravilhosa”, houve momentos que a deixaram profundamente magoada: “Ele era um cavalheiro, fazíamos tudo juntos, mas houve situações em que ele me magoou à brava”, confessou.

Durante a conversa, a concorrente revelou que a relação começou a mudar quando o casal viajou junto para o Brasil: “Lá, ele começou a agir de forma diferente comigo… começou a afastar-se, não queria estar comigo... comecei a sentir-me insegura.”

O momento mais duro, porém, terá acontecido quando ela estava hospitalizada. Segundo contou, o ex-noivo terá alegadamente pago para ter relações sexuais com outra mulher enquanto ela lutava pela recuperação.

Fragilizada, a concorrente afirmou que só mais tarde percebeu o verdadeiro impacto dessa relação: “Eu estava um bocado dependente emocionalmente dele. Agora vejo que as coisas más se sobrepuseram.”

O desabafo emocionou os colegas e não deixou ninguém indiferente dentro da casa.

Veja os momentos nos vídeos abaixo e ouça o relato completo desta conversa que marcou o dia de ontem na casa mais vigiada do país.