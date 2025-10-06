Noivo Zé esclarece reação da família de Liliana ao fim do noivado

Depois de a gala do Secret Story 9 ter sido marcada pelo fim inesperado do noivado entre Liliana e Zé, o ex-noivo decidiu reagir publicamente através de um comunicado nas redes sociais. Para além de expressar a dor e a desilusão com o término da relação, Zé aproveitou também para esclarecer o papel da família de Liliana, e garantiu que nenhuma das declarações que circulam nos meios de comunicação social são verdadeiras.

«Aproveito para dizer também que qualquer declaração que vejam da parte da família da Liliana será mentira. Os pais dela não falaram com ninguém, e assim permanecerão», afirmou, colocando fim às especulações sobre uma alegada reação dos familiares da concorrente.

O esclarecimento surgiu depois de várias publicações online terem avançado que a família de Liliana estaria “em choque” com o comportamento da concorrente dentro da casa e que tencionavam colocá-la fora de casa assim que o reality show terminasse. Zé fez questão de desmentir essas informações, apelando ao respeito pela privacidade dos pais da ex-noiva.

Recorde-se que Liliana anunciou o fim do noivado em direto, durante a gala de domingo e, acabou por justificar a sua decisão devido à ligação crescente a Fábio, outro concorrente. A concorrente explicou que, apesar de ter prometido afastar-se dele, não conseguiu cumprir essa promessa e decidiu ser honesta consigo própria.

Visivelmente emocionada, Liliana disse no confessionário: «Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse. O melhor para mim é pôr um ponto final.» Uma decisão que surpreendeu os colegas e o público, e que continua a gerar reações fora da casa, agora com o próprio Zé a pedir respeito e a repor a verdade sobre a família da ex-noiva.