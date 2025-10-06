Noivo Zé fala após Liliana terminar namoro em direto. «Jamais se põe no meu lugar…»

A gala de domingo do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais inesperados e emocionantes da edição. Em direto, Liliana anunciou o fim do noivado com Zé. Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a escolha surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.

Liliana revelou que, no domingo anterior, tinha prometido ao noivo perante Portugal inteiro, que se iria afastar de Fábio , promessa que não conseguiu cumprir. «Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse», confessou. No confessionário, em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que comoveu o público: «O melhor para mim é pôr um ponto final.» Determinada, a concorrente acrescentou ainda: «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.»

Poucas horas após a gala, Zé reagiu publicamente ao fim do relacionamento através de um longo comunicado nas redes sociais, no qual mostrou o seu lado mais emocional e refletiu sobre os quatro anos de relação.

«Senti que vos devia estas palavras. Claro que tem sido dias difíceis e, como é óbvio, custa muito… Aos poucos vou aceitando, e de forma racional consigo ver de fora algo que ainda há duas semanas atrás considerava impossível. Independentemente do desfecho, já me considero hoje um homem mais forte e mais capaz, e sinto que tudo isto aconteceu por um bem maior. Ouvir inúmeras vezes o ‘não é justo para mim’ mostrou-me mais uma vez que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar e em circunstância alguma foi justa para comigo. Os quatro anos de relação foram bonitos e ela própria faz questão de o dizer… bonitos o suficiente para que dois dias não fossem suficientes para deitá-los ao lixo. Sou uma pessoa que ama, mas acima de tudo procuro receber amor, e será sempre esse o meu propósito. Nunca irei criticar a Liliana, porque isso não faz parte de mim e porque a que guardo na minha memória é aquela com quem vivi, e nunca a Liliana do SS. Aproveito para dizer também que qualquer declaração que vejam da parte da família da Liliana será mentira, os pais dela não falaram com ninguém, e assim permanecerão. Em breve poderei mostrar-vos aquilo que sou, para que percebam que todo o apoio foi fundamental neste processo e que nada foi em vão. Muitos dizem que foi tudo combinado, antes fosse… Até já, Zé.», escreveu.

Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do reality show e o momento acabou por ser o segredo que a concorrente levou para dentro da casa. No entanto, a relação não resistiu à proximidade crescente com Fábio, algo que já não era possível esconder.

A decisão de Liliana marcou um dos momentos mais comentados da edição, e promete continuar a dar que falar nas próximas semanas.