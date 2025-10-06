Noivo Zé fala após Liliana terminar namoro em direto. «Jamais se põe no meu lugar…»

A gala de domingo do Secret Story 9 ficou marcada por um dos momentos mais inesperados e emocionantes da edição. Em direto, Liliana anunciou o fim do noivado com Zé. Visivelmente emocionada, a concorrente explicou que a escolha surgiu depois de refletir sobre tudo o que viveu nas últimas semanas, especialmente após a ligação crescente com Fábio.
Liliana revelou que, no domingo anterior, tinha prometido ao noivo perante Portugal inteiro, que se iria afastar de Fábio, promessa que não conseguiu cumprir. «Conheci um Fábio que não estava à espera e, sim, desperta-me interesse», confessou. No confessionário, em direto, acabou por oficializar o fim da relação com uma frase que comoveu o público: «O melhor para mim é pôr um ponto final.» Determinada, a concorrente acrescentou ainda: «Toda a vida fiz tudo pelos outros, mas desta vez tinha de me colocar em primeiro.»
Poucas horas após a gala, Zé reagiu publicamente ao fim do relacionamento através de um longo comunicado nas redes sociais, no qual mostrou o seu lado mais emocional e refletiu sobre os quatro anos de relação.
«Senti que vos devia estas palavras. Claro que tem sido dias difíceis e, como é óbvio, custa muito… Aos poucos vou aceitando, e de forma racional consigo ver de fora algo que ainda há duas semanas atrás considerava impossível. Independentemente do desfecho, já me considero hoje um homem mais forte e mais capaz, e sinto que tudo isto aconteceu por um bem maior. Ouvir inúmeras vezes o ‘não é justo para mim’ mostrou-me mais uma vez que essa pessoa jamais se pôs no meu lugar e em circunstância alguma foi justa para comigo. Os quatro anos de relação foram bonitos e ela própria faz questão de o dizer… bonitos o suficiente para que dois dias não fossem suficientes para deitá-los ao lixo. Sou uma pessoa que ama, mas acima de tudo procuro receber amor, e será sempre esse o meu propósito. Nunca irei criticar a Liliana, porque isso não faz parte de mim e porque a que guardo na minha memória é aquela com quem vivi, e nunca a Liliana do SS. Aproveito para dizer também que qualquer declaração que vejam da parte da família da Liliana será mentira, os pais dela não falaram com ninguém, e assim permanecerão. Em breve poderei mostrar-vos aquilo que sou, para que percebam que todo o apoio foi fundamental neste processo e que nada foi em vão. Muitos dizem que foi tudo combinado, antes fosse… Até já, Zé.», escreveu.
Recorde-se que Liliana foi pedida em casamento na gala de estreia do reality show e o momento acabou por ser o segredo que a concorrente levou para dentro da casa. No entanto, a relação não resistiu à proximidade crescente com Fábio, algo que já não era possível esconder.
A decisão de Liliana marcou um dos momentos mais comentados da edição, e promete continuar a dar que falar nas próximas semanas.