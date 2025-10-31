O momento que poderia ter acabado com a vida de Liliana do Secret Story. E envolve Zé, o ex-noivo

O ambiente na casa do Secret Story 9 ficou mais pesado esta quarta-feira, 29 de outubro, depois de Liliana recordar uma das fases mais conturbadas da relação com Zé Andrade, com quem esteve no Brasil. Em conversa com Marisa Susana, a concorrente assumiu ter ficado emocionalmente dependente do ex-companheiro e descreveu um episódio que deixou a colega (e os espectadores) em choque.

Segundo relatou, houve situações em que se sentiu mesmo muito magoada, explicando que se sentia cada vez mais insegura devido ao afastamento entre ambos. Liliana revelou ainda que chegou a ser hospitalizada devido a arritmias: «Houve uma altura em que eu estava a ter muitas tonturas e fui a um posto médico. Lá, a senhora disse-me que eu estava com arritmias e que ia ter de ir para o hospital. Estava com o coração a 210 [batidas por minuto]. Fui para o hospital e ele foi comigo. Eu quase lhe pedi por favor para ele ir comigo».

A jovem relatou que pediu insistentemente para que José permanecesse ao seu lado, sem sucesso. «Entrei e ele não quis saber se podia entrar comigo ou não. Eu pedi o telemóvel às enfermeiras para lhe ligar para ele vir para dentro e ele não atendeu. Mandei mensagem a dizer: 'Sou eu. Por favor. Eles estão a deixar que permaneças aqui dentro comigo'. Ele não veio, não apareceu... Ainda comecei a ficar mais nervosa. Elas deram-me medicação para me acalmar. Estive lá umas horas. E ele foi comigo embora».

O choque maior terá surgido no dia seguinte, quando se apercebeu que, enquanto estava internada, José estaria a fazer o que não devia, deixando clara a insinuação de traição: «No dia a seguir, ele foi para a faculdade e eu fiquei em casa sozinha, a descansar por causa da medicação. Abri o computador e foi aí que eu vi que, enquanto eu estava no hospital, ele estava a pagar... Para o que tu estás a pensar. Caiu-me tudo».

Liliana afirmou que confrontou o ex-namorado e acabou por perdoá-lo por ser «tão boazinha», mas o desespero levou a um ato impulsivo: «Senti-me uma m****. Meti-me em frente a um carro. Fiquei fora de mim. Estava a ficar maluca, literalmente».

O desabafo surpreendeu a colega Marisa Susana, que ouviu atentamente o relato. Veja aqui: