01:46
Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

Bruno Simão, o concorrente que deu um tiro em Ruben Amorim

00:49
Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9
13:24

Os alvos da noite! Assim foram as primeiras nomeações do Secret Story 9

00:49
Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o lado divertido»
01:18

Bruna Gomes critica concorrente: «Tenho medo que ele vá para o lado chato e não para o divertido»

00:48
«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

«Tenho um altar de objetos sexuais»: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

00:48
Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

00:47
Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

Antes do Secret Story, Bruno Simão brilhou no Benfica e na Seleção Nacional. As fotos do passado do concorrente

00:43
A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

A escolha do público. Esta concorrente do Secret Story superou a primeira prova de fogo

00:41
Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»
00:46

Primeiro arrufo da edição! Concorrentes entram em despique por causa das nomeações: «Está atrasado»

00:30
Escolhida do público entra na casa com 'presente envenenado': Veja quem é o primeiro nomeado da edição
02:52

Escolhida do público entra na casa com 'presente envenenado': Veja quem é o primeiro nomeado da edição

00:26
«Muito homem confiançudo...»: Flávio Furtado já tem criticas a apontar aos concorrentes
02:17

«Muito homem confiançudo...»: Flávio Furtado já tem criticas a apontar aos concorrentes

00:25
Afinal não são três, mas quatro: Nova concorrente do Secret Story já namorou com Afonso Leitão

Afinal não são três, mas quatro: Nova concorrente do Secret Story já namorou com Afonso Leitão

00:23
Concorrente tem medo de se envolver dentro da casa: «Sou um bocadinho mulherengo, mas vou ser forte»
04:46

Concorrente tem medo de se envolver dentro da casa: «Sou um bocadinho mulherengo, mas vou ser forte»

00:18
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
00:58

Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa

00:15
«Não me deixavam inscrever»: Concorrente esperou por estar solteiro para entrar no Secret Story
04:42

«Não me deixavam inscrever»: Concorrente esperou por estar solteiro para entrar no Secret Story

00:12
Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão
04:26

Mais uma mulher ligada a ele! Nova concorrente do Secret Story é 'ex' de Afonso Leitão

00:05
Miguel ou Raquel? Saiba quem é que o público escolheu para entrar no Secret Story 9
03:57

Miguel ou Raquel? Saiba quem é que o público escolheu para entrar no Secret Story 9

23:56
Mulherengo do Secret Story leva tampa da sua "crush" e reencontra-a na casa

Mulherengo do Secret Story leva tampa da sua “crush” e reencontra-a na casa

23:45
Votação APP aberta! Miguel ou Raquel: quem quer que entre no Secret Story? Escolha o seu favorito
04:49

Votação APP aberta! Miguel ou Raquel: quem quer que entre no Secret Story? Escolha o seu favorito

23:40
«Já servi a Cristina Ferreira»: Concorrente faz revelação bombástica
04:18

«Já servi a Cristina Ferreira»: Concorrente faz revelação bombástica

23:34
Uma dama de honor que arruinou um casamento e uma experiência de quase morte: segredos surpreendem o público
00:27

Uma dama de honor que arruinou um casamento e uma experiência de quase morte: segredos surpreendem o público

23:32
Uma é loira, outra é morena, mas vieram para o mesmo: «Ganhar». Conheça as novas concorrentes
04:29

Uma é loira, outra é morena, mas vieram para o mesmo: «Ganhar». Conheça as novas concorrentes

23:27
«Mulherengo» levou uma 'tampa' de uma concorrente... e agora estão juntos na casa!
09:13

«Mulherengo» levou uma 'tampa' de uma concorrente... e agora estão juntos na casa!

23:16
Melhores amigas querem entrar na casa, mas uma ficou pelo caminho logo na estreia!
06:48

Melhores amigas querem entrar na casa, mas uma ficou pelo caminho logo na estreia!

23:10
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9

23:08
Concorrente revela profissão insólita e deixa Cristina estupefacta: «Sou bruxa»
03:32

Concorrente revela profissão insólita e deixa Cristina estupefacta: «Sou bruxa»

Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

  • Secret Story
  • Hoje às 00:48
Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal - Big Brother

Saiba tudo o que marcou a gala de estreia do novo Secret Story.

Está no ar a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos e a gala da estreia já fica para a história com muitos momentos imperdíveis, que nos deixaram colados ao ecrã. 

Começámos em grande com um pedido de casamento em direto para todos assistirem. Os protagonistas deste momento surpreendente são Liliana e Zé Pedro, um casal que vive assim um momento marcante da sua história de amor, com um pedido de casamento numa gala de estreia de um Reality-show, em direto para milhares de pessoas.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana vai entrar na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz. 

Tivemos ainda um casal oficial na casa mais vigiada do País, mas com uma relação que ninguém pode saber. Marisa e Pedro têm dois filhos e é precisamente esse o segredo de Pedro: «A mãe dos meus filhos está na casa». Já Marisa carrega o segredo: «O meu marido esta na casa». 

O que ninguém contava é que Pedro estaria associado a mais outra concorrente, Ana. Isto porque, a Voz atribuiu aos dois concorrentes a missão de fingirem que se estão a apaixonar. 

Outro momento marcante envolve Fábio e Vera, dois concorrentes que já se envolveram fora da casa mais vigiada do País e que carregam esse segredo, sendo por isso secreto para os outros colegas. 

Mais um momento que chocou tudo e todos: Joana, uma das novas concorrentes do Secret Story, revelou que já namorou com Afonso Leitão no passado, ele que ficou em quarto lugar no último Big Brother Verão e que já tem outras três mulheres associadas a ele: Jéssica Vieira, Catarina Miranda, Daniela Santos e agora Joana. 

Continue a acompanhar todos os momentos no TVI Reality e no site do Secret Story. Entretanto percorra a galeria que preparámos para si com as imagens de todos os concorrentes, um a um. 

 

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story

 

 

Gala de estreia do Secret Story começa com pedido de casamento inédito e surpreendente

O maior segredo do Secret Story: Conheça cada novo concorrente ao pormenor
