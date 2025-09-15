Pedido de casamento e muito mais: Os momentos do novo Secret Story que pararam Portugal

Está no ar a nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos e a gala da estreia já fica para a história com muitos momentos imperdíveis, que nos deixaram colados ao ecrã.

Começámos em grande com um pedido de casamento em direto para todos assistirem. Os protagonistas deste momento surpreendente são Liliana e Zé Pedro, um casal que vive assim um momento marcante da sua história de amor, com um pedido de casamento numa gala de estreia de um Reality-show, em direto para milhares de pessoas.

Mas como nem tudo são rosas, Zé acabou por ficar à porta e só Liliana vai entrar na casa mais vigiada do País, por decisão da soberana Voz.

Tivemos ainda um casal oficial na casa mais vigiada do País, mas com uma relação que ninguém pode saber. Marisa e Pedro têm dois filhos e é precisamente esse o segredo de Pedro: «A mãe dos meus filhos está na casa». Já Marisa carrega o segredo: «O meu marido esta na casa».

O que ninguém contava é que Pedro estaria associado a mais outra concorrente, Ana. Isto porque, a Voz atribuiu aos dois concorrentes a missão de fingirem que se estão a apaixonar.

Outro momento marcante envolve Fábio e Vera, dois concorrentes que já se envolveram fora da casa mais vigiada do País e que carregam esse segredo, sendo por isso secreto para os outros colegas.

Mais um momento que chocou tudo e todos: Joana, uma das novas concorrentes do Secret Story, revelou que já namorou com Afonso Leitão no passado, ele que ficou em quarto lugar no último Big Brother Verão e que já tem outras três mulheres associadas a ele: Jéssica Vieira, Catarina Miranda, Daniela Santos e agora Joana.

Continue a acompanhar todos os momentos no TVI Reality e no site do Secret Story. Entretanto percorra a galeria que preparámos para si com as imagens de todos os concorrentes, um a um.

VEJA TAMBÉM: Conheça todos os segredos bombásticos do novo Secret Story