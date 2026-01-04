Sem noivo e sem amigas. Liliana descobre "traição" após sair do Secret Story 9

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Sem noivo e sem as melhores amigas. Foi assim que Liliana Oliveira se sentiu quando no passado dia 31 de janeiro deixou a Casa dos Segredos para voltar à vida real, e foi apanhada de surpresa com a nova realidade.

A jovem de Lousada foi a terceira classificada do Secret Story 9 e também uma das mais polémicas concorrentes da edição. Foi pedida em casamento em plena estreia do reality show, mas apaixonou-se por outro concorrente (Fábio) e acabou o noivado em direto, sem nunca poder ter uma conversa com o ex-noivo, Zé.

Agora, fora da bolha da casa mais vigiada do País, Liliana deparou-se com um cenário que a deixou desiludida. «Foi uma das coisas que mais me custou. Em vídeos que recebemos na ‘casa’, reparei que algumas amigas não fizeram questão de aparecer e isso custou-me muito. A Cecília e a Marta sim, são as minhas verdadeiras amigas, as outras abandonaram-me, disseram mesmo à Cecília e à Marta que não queriam estar envolvidas nisto e não me apoiavam», contou, em declarações à TV Guia.

E prosseguiu, mostrando-se magoada com a situação:«Tínhamos uma amizade que eu julgava forte e abandonaram-me. Foi um choque para mim quando cheguei e não as vi [no estúdio]». Liliana foi mais longe e reforçou que só tem duas amigas de verdade, Marta e Cecília, que estiveram sempre presentes nas galas.

«Percebi o que realmente me importa em relação à amizade, a Marta e a Cecília em momento algum me deixaram. Afinal, as outras não eram tão minhas amigas como eu pensava, tenho que me agarrar a quem me apoiou. Se um dia tiver muito sucesso, não me vou esquecer» referiu.

De notar que Liliana partilhava o mesmo grupo de amigo que o ex-noivo, Zé, e houve alguns deles que tomaram "as dores" do jovem.