Zé toma atitude drástica e apaga registos da história de amor com Liliana

A relação de Liliana fora da casa pode estar por um fio. Zé, o noivo da concorrente do Secret Story 9, apagou do Instagram todas as imagens que partilhava ao lado da jovem, o que está a ser interpretado como um sinal claro de que Zé pode não estar disposto a continuar o noivado.

O gesto surge depois de vários momentos de cumplicidade entre Liliana e Fábio, com quem tem trocado carinhos e confidências na casa mais vigiada do país. Ainda hoje, Fábio e Liliana tiveram uma conversa, a mais picante até ao momento, onde «o fiambre» é tema, no meio de muitas gargalhadas e intimidade.

Veja o momento de intimidade entre os dois que tanto deu que falar:

Mais tarde, na piscina, Fábio não resistiu e declarou-se ao ouvido de Liliana num momento cúmplice e carregado de emoção: «Gosto muito de ti».

Veja o momento:

