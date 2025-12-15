Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

De loiro a moreno: As imagens do antes e depois de Rui, concorrente do Secret Story 9

As imagens do carro de luxo de ex-concorrente que está a deixar todos chocados

As galas do Secret Story são sempre um evento importante. E que o digam os ex-concorrentes do Secret Story 9 que se dirigiram à Venda do Pinheiro de forma especial.

Bruno, Joana, Dylan e Rui chegaram à Gala de limousine, um veículo bastante luxuoso. Nas fotografias partilhadas pelos ex-concorrentes, é possível ver todos sentados no interior do carro de luxo. Na descrição do post do Instagram de Joana pode ler-se: «Se é para ir, nós vamos em grande!».

Esta já não é a primeira vez que os ex-concorrentes desta edição do Secret Story se deslocam desta forma, num evento que juntou Vera, Lídia, Rui, Ana Cristina, Joana e Zé, ex-noivo de Liliana, os ex-concorrentes foram gravados a sair, um por um, do veículo de luxo.