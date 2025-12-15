Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Ao Minuto

22:22
Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»
01:54

Reação de Pedro às nomeações causa falatório na casa: «Ficaste muito pensativo»

22:20
Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9
03:13

Três concorrentes estão em risco: Já são conhecidos os nomeados da semana no Secret Story 9

22:15
Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

22:14
Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa
01:42

Liliana foi bem-sucedida? Saiba o resultado da missão que agitou a casa

22:12
Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa
03:44

Hilariante! Liliana recebe missão e provoca 'caos' na casa

22:06
«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas
02:32

«Sou um pau-mandado»: Fábio ironiza comentários os colegas

22:00
«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês crítica postura de Liliana para com Marisa
02:34

«Há uma coisa que se chama respeito»: Inês crítica postura de Liliana para com Marisa

21:57
Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»
02:13

Marisa impõe limites depois de cadeira quente fervorosa: «Só eu sei o que me custa»

21:52
«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva
01:56

«Fui pedir desculpa à Marisa»: Liliana admite falha depois de cadeira quente explosiva

21:49
A casa 'tremeu'! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente
03:06

A casa 'tremeu'! Concorrentes assistem às imagens mais polémicas da cadeira quente

19:54
Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos
04:31

Chegou o momento: Pedro e Marisa passam a primeira noite juntos

19:35
Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»
05:46

Marisa perde o controlo com comentários de Liliana: «Os meus filhos não têm de ter vergonha dos pais»

19:21
Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação
04:44

Fábio vai deixar Liliana assim que sair da casa? Concorrentes não veem futuro na relação

19:00
Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»
12:55

Pedro Jorge não perdoa atitude de Liliana com Zé: «Sem vergonha. Eras noiva»

18:46
Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro
15:50

Voz prega partida inesperada a Liliana e a casa fica ao rubro

18:23
Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»
02:57

Liliana apelida relação de Pedro e Marisa como «tóxica»

18:03
Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se
02:41

Fábio compara Liliana a um elfo e a concorrente exalta-se

18:02
Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente
04:52

Marisa faz crise de ciúmes a Pedro... Por causa do vestido de outra concorrente

17:30
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
08:36

Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto

16:46
Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»
11:24

Fábio entra em confronto com Pedro Jorge: «Não tem nada na cabeça»

16:34
Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

Ana fica em choque minutos após sair do Secret Story. E o motivo está relacionado com Pedro

16:32
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
05:03

Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»

16:28
Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»
05:03

Liliana contra relação de Pedro e Marisa: «Desrespeita a pessoa que tem há 7 anos»

16:28
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
05:03

Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»

15:58
Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende
04:40

Inês recorda Liliana sobre o fim do noivado com Zé: «Foi-te útil para jogo». A resposta surpreende

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9
  • Secret Story
  • Há 2h e 28min

  • Secret Story
  • Há 2h e 28min
Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Ex-concorrentes chegam à Gala de forma peculiar. Este foi o veículo de luxo que os transportou.

As galas do Secret Story são sempre um evento importante. E que o digam os ex-concorrentes do Secret Story 9 que se dirigiram à Venda do Pinheiro de forma especial.

Bruno, Joana, Dylan e Rui chegaram à Gala de limousine, um veículo bastante luxuoso. Nas fotografias partilhadas pelos ex-concorrentes, é possível ver todos sentados no interior do carro de luxo. Na descrição do post  do Instagram de Joana pode ler-se: «Se é para ir, nós vamos em grande!».

Esta já não é a primeira vez que os ex-concorrentes desta edição do Secret Story se deslocam desta forma, num evento que juntou Vera, Lídia, Rui, Ana Cristina, Joana e Zé, ex-noivo de Liliana, os ex-concorrentes foram gravados a sair, um por um, do veículo de luxo.

 

