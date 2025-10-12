Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

A notícia abalou a Suécia e os fãs de reality shows: Lisa Knapp, conhecida pela sua participação em Robinson — a versão sueca do formato Survivor —, morreu de forma súbita na passada quarta-feira, 8 de outubro, aos 52 anos.

O anúncio foi feito pelo marido, o cantor Andreas Johnson, que ficou mundialmente conhecido pelo êxito “Glorious”, tema que chegou ao Top 10 do Reino Unido em 2000.

Na sua conta de Instagram, o artista partilhou uma mensagem repleta de emoção e dor, acompanhada de várias fotografias da mulher.

“Ontem à noite deixaste-nos. A nossa amada mãe, esposa e melhor amiga. Ainda parece um pesadelo e estamos a tentar compreender o inconcebível. Nunca houve ninguém como ela e isso é percetível no enorme amor e tristeza que agora fluem de todas as direções”, escreveu.

Pouco depois, Andreas explicou a causa da morte trágica da companheira:

“A aorta de Lisa rompeu e a sua vida não pôde ser salva. Tinha um distúrbio subjacente do tecido conjuntivo que sabia ser um risco, mas ninguém conseguia prever quando ou como a afetaria.”

Segundo o Daily Star, Lisa Knapp foi diagnosticada com a doença rara em 2012. O músico sublinhou ainda que “não houve nada que ela, nem nós, pudéssemos ter feito de diferente”, confirmando que não houve qualquer fator externo que tenha provocado o episódio fatal.

Com palavras de profunda ternura, Andreas Johnson recordou a mulher como alguém que “viveu intensamente, amou intensamente e sempre colocou os outros antes de si própria”.

“Ela esteve em todo o lado, o tempo todo, mas agora pode finalmente descansar um pouco”, escreveu, pedindo “tempo e paz” para o luto, em nome da família e dos amigos mais próximos.

Veja, em baixo, a publicação original.

Lisa Knapp deixa dois filhos, Ella e Tim, e uma legião de admiradores que continuam a homenageá-la nas redes sociais, descrevendo-a como uma mulher “forte, generosa e inspiradora”.