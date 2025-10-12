Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

Ao Minuto

Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações - Big Brother

Estratégia? Liliana admite jogar com Fábio para obter reações

«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso - Big Brother
«Não deves saber o que queres... porque entraste aqui noiva e agora estás solteira»: Marisa e Liliana em confronto aceso

«Assim tiro algumas dúvidas que tenho»: Liliana desconfia dos sentimentos de Fábio? - Big Brother
«Assim tiro algumas dúvidas que tenho»: Liliana desconfia dos sentimentos de Fábio?

«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro - Big Brother
«Está a usar ou não a Liliana para chegar ao Fábio?»: Veja a resposta surpreendente de Pedro

Há um novo elemento que invade a casa. As reações dos concorrentes aqui - Big Brother
Há um novo elemento que invade a casa. As reações dos concorrentes aqui

Já sabemos quem é o primeiro concorrente salvo da noite - Big Brother
Já sabemos quem é o primeiro concorrente salvo da noite

Fábio é 'controlador' e Liliana vai 'sentir-se sufocada'? As novas teorias dos concorrentes - Big Brother
Fábio é 'controlador' e Liliana vai 'sentir-se sufocada'? As novas teorias dos concorrentes

Bruno Simão chama Leandro de 'pateta' e faz gesto que não passa despercebido - Big Brother
Bruno Simão chama Leandro de 'pateta' e faz gesto que não passa despercebido

Imagens inéditas: Dylan termina tudo com Vera e horas depois, beijam-se - Big Brother
Imagens inéditas: Dylan termina tudo com Vera e horas depois, beijam-se

Dylan e Vera novamente juntos? Imagens inéditas de beijos passam na gala e deixam todos surpreendidos - Big Brother

Dylan e Vera novamente juntos? Imagens inéditas de beijos passam na gala e deixam todos surpreendidos

Liliana acha que Marisa 'não é pura' e, pelos vistos, Fábio já pensa o mesmo - Big Brother
Liliana acha que Marisa 'não é pura' e, pelos vistos, Fábio já pensa o mesmo

Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro - Big Brother
Dylan 'terminou tudo' com Vera depois de a ver a dançar com outros homens. E de quem é a culpa? Do Pedro

Cristina Ferreira: «Quando ouviu que 'ia passar mal'... sentiu isso como uma ameaça?» - Big Brother
Cristina Ferreira: «Quando ouviu que 'ia passar mal'... sentiu isso como uma ameaça?»

Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio - Big Brother
Há consenso no 'Fogo': Liliana conquista imunidade e... agradece a Fábio

Marisa conquista 5 mil euros... retirados da conta de outra concorrente - Big Brother
Marisa conquista 5 mil euros... retirados da conta de outra concorrente

Gala começa logo a ferver: Esta concorrente recebe nomeação direta - Big Brother
Gala começa logo a ferver: Esta concorrente recebe nomeação direta

Água, Fogo e Terra: Concorrentes dividem-se em grupos e assumem posições. Veja as escolhas - Big Brother
Água, Fogo e Terra: Concorrentes dividem-se em grupos e assumem posições. Veja as escolhas

Arrasou! Cristina Ferreira deixa todos de queixo caído com look surpreendente - Big Brother

Arrasou! Cristina Ferreira deixa todos de queixo caído com look surpreendente

O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story - Big Brother

O look elegante de Cristina Ferreira em mais uma gala do Secret Story

Gala do Secret Story: A Voz vai 'trocar as voltas' aos concorrentes. Saiba tudo sobre a noite de hoje - Big Brother

Gala do Secret Story: A Voz vai 'trocar as voltas' aos concorrentes. Saiba tudo sobre a noite de hoje

Pedro Jorge incrédulo com o que fizeram com as malas de comida - Big Brother
Pedro Jorge incrédulo com o que fizeram com as malas de comida

Liliana critica colega da casa: «Está a usá-la para fazer ciúmes» - Big Brother
Liliana critica colega da casa: «Está a usá-la para fazer ciúmes»

A nova polémica da casa: Comida escondida nas malas dá que falar - Big Brother
A nova polémica da casa: Comida escondida nas malas dá que falar

Bruno Simão e Pedro Jorge falam do segredo de Liliana: «Mas isto cabe na cabeça de alguém?» - Big Brother
Bruno Simão e Pedro Jorge falam do segredo de Liliana: «Mas isto cabe na cabeça de alguém?»

Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso» - Big Brother
Casa vive nova polémica. Bruno Simão comenta: «Não há o bom senso»

Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado

Morte súbita de ex-concorrente de reality show deixa marido devastado - Big Brother

Lisa Knapp, ex-estrela do reality show sueco Robinson, morreu subitamente aos 52 anos. O marido, o cantor Andreas Johnson, revelou que a causa foi a rutura da aorta e deixou uma homenagem comovente.

A notícia abalou a Suécia e os fãs de reality shows: Lisa Knapp, conhecida pela sua participação em Robinson — a versão sueca do formato Survivor —, morreu de forma súbita na passada quarta-feira, 8 de outubro, aos 52 anos.

O anúncio foi feito pelo marido, o cantor Andreas Johnson, que ficou mundialmente conhecido pelo êxito “Glorious”, tema que chegou ao Top 10 do Reino Unido em 2000.

Na sua conta de Instagram, o artista partilhou uma mensagem repleta de emoção e dor, acompanhada de várias fotografias da mulher.

“Ontem à noite deixaste-nos. A nossa amada mãe, esposa e melhor amiga. Ainda parece um pesadelo e estamos a tentar compreender o inconcebível. Nunca houve ninguém como ela e isso é percetível no enorme amor e tristeza que agora fluem de todas as direções”, escreveu.

Pouco depois, Andreas explicou a causa da morte trágica da companheira:

“A aorta de Lisa rompeu e a sua vida não pôde ser salva. Tinha um distúrbio subjacente do tecido conjuntivo que sabia ser um risco, mas ninguém conseguia prever quando ou como a afetaria.”

Segundo o Daily Star, Lisa Knapp foi diagnosticada com a doença rara em 2012. O músico sublinhou ainda que “não houve nada que ela, nem nós, pudéssemos ter feito de diferente”, confirmando que não houve qualquer fator externo que tenha provocado o episódio fatal.

Com palavras de profunda ternura, Andreas Johnson recordou a mulher como alguém que “viveu intensamente, amou intensamente e sempre colocou os outros antes de si própria”.

“Ela esteve em todo o lado, o tempo todo, mas agora pode finalmente descansar um pouco”, escreveu, pedindo “tempo e paz” para o luto, em nome da família e dos amigos mais próximos.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Lisa Knapp deixa dois filhos, Ella e Tim, e uma legião de admiradores que continuam a homenageá-la nas redes sociais, descrevendo-a como uma mulher “forte, generosa e inspiradora”.

