Terminou a relação com um ex-concorrente e agora surge em casamento, mais sexy do que nunca

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Lisa Schincariol mostra o lado mais sensual num casamento. A jovem terminou recentemente o relacionamento com Igor Rodriguez

Numa altura em que continua a dar que falar devido ao fim da relação com Igor Rodriguez, Lisa Schincariol voltou a captar todas as atenções nas redes sociais. A jovem marcou presença num casamento e deslumbrou os seguidores com uma escolha de visual elegante e ousada, que rapidamente reuniu elogios.

Nas imagens partilhadas, Lisa surge com um vestido que realça a sua silhueta e evidencia o seu lado mais sensual, mostrando-se sorridente e confiante. 

Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto 

O amor que nasceu na casa mais vigiada do País chegou ao fim. Lisa Schincariol e Igor Rodriguez, um dos casais mais acarinhados pelo público dos reality shows portugueses, confirmaram a separação após várias semanas de rumores e sinais que não passaram despercebidos aos seguidores mais atentos.

Tudo começou quando o casal apagou todas as fotografias em conjunto nas redes sociais. O detalhe não passou despercebido, e as suspeitas intensificaram-se quando Lisa surgiu num vídeo visivelmente emocionada, com os olhos rasos de lágrimas, enquanto se maquilhava.

Reality em direto?
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Foi a própria Lisa a confirmar o fim da relação, em entrevista à SELFIE, sem adiantar mais detalhes: «Eu e o Igor já não estamos juntos. Prefiro manter os motivos na minha esfera pessoal.»

Igor Rodriguez acabou por confirmar também o fim do namoro à SELFIE garantindo que a ligação entre os dois não desapareceu por completo:

«Sim, nós já não estamos juntos. É verdade. Contudo, existe uma amizade.»

Lisa e Igor conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País, onde construíram primeiro uma forte amizade que acabou por evoluir para romance. Cá fora, a relação enfrentava ainda o desafio da distância: Igor vive na Madeira e Lisa na Póvoa de Varzim.

 

Temas: Lisa Schincariol Casamento

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