Casal sensação do Big Brother 2025 pode ter chegado ao fim: os sinais que estão a dar que falar

Eram um dos casais mais acarinhados pelo público, mas tudo indica que a relação chegou ao fim. Os sinais multiplicam-se e os fãs já suspeitam de uma separação entre Lisa Schincariol e Igor Rodriguez.

Os dois, que se conheceram no “Big Brother 2025”, deixaram de ter fotografias em conjunto nas redes sociais. Um detalhe que não passou despercebido aos seguidores mais atentos. Mas há mais. Lisa Schincariol publicou recentemente um vídeo onde surge visivelmente emocionada, com os olhos rasos de lágrimas, enquanto se maquilha.

No registo partilhado nas redes sociais, a ex-concorrente parece ainda deixar uma indireta ao aconselhar as seguidoras a “meterem blush” quando a vida lhes “prega uma partida”.

Lisa e Igor começaram por construir uma forte amizade dentro da casa mais vigiada do País, mas a relação acabou por evoluir para romance. Cá fora, o namoro enfrentava também o desafio da distância: Igor Rodriguez vive na Madeira, enquanto Lisa reside na Póvoa de Varzim.

Até ao momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente o fim da relação.