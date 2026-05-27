Choro e desilusão? Lisa Schincariol surge em lágrimas após a notícia sobre fim do namoro com Igor Rodriguez 

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Em sofrimento com a separação de Igor Rodriguez? Lisa Schincariol surge em lágrimas e gera preocupação

A relação entre Lisa Schincariol e Igor Rodriguez continua a dar que falar. E os mais recentes sinais estão a deixar os fãs cada vez mais convencidos de que o namoro terá mesmo chegado ao fim.

Depois de terem surgido indícios de afastamento entre os dois ex-concorrentes do “Big Brother 2025”, Lisa Schincariol voltou a agitar as redes sociais ao mostrar-se visivelmente emocionada. Num conjunto de fotografias partilhadas no Instagram, a jovem surge em lágrimas.

A publicação surge dias depois de se ter tornado notícia que a relação com Igor Rodriguez poderá ter terminado. Recorde-se que os dois apagaram as fotografias que tinham em conjunto, um detalhe que não escapou aos mais atentos.

O romance entre Lisa e Igor nasceu dentro da casa do “Big Brother 2025”. O casal conquistou o carinho do público ao transformar uma forte amizade num namoro vivido já fora do reality show. No entanto, a distância poderá ter sido um dos maiores desafios da relação: enquanto Igor Rodriguez vive na Madeira, Lisa Schincariol reside na Póvoa de Varzim.

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Até ao momento, nenhum dos dois confirmou oficialmente a separação.

Percorra a galeria e veja a publicação mais emotiva de Lisa, nesta fase difícil da sua vida. 

Temas: Lisa Schincariol Igor Rodriguez

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