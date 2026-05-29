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Confirma-se a separação! Um dos casais sensação dos reality shows já não está junto

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Os ex-concorrentes confirmaram a separação.

O amor que nasceu na casa mais vigiada do País chegou ao fim. Lisa Schincariol e Igor Rodriguez, um dos casais mais acarinhados pelo público dos reality shows portugueses, confirmaram a separação após várias semanas de rumores e sinais que não passaram despercebidos aos seguidores mais atentos.

Tudo começou quando o casal apagou todas as fotografias em conjunto nas redes sociais. O detalhe não passou despercebido, e as suspeitas intensificaram-se quando Lisa surgiu num vídeo visivelmente emocionada, com os olhos rasos de lágrimas, enquanto se maquilhava.

Foi a própria Lisa a confirmar o fim da relação, em entrevista à SELFIE, sem adiantar mais detalhes: «Eu e o Igor já não estamos juntos. Prefiro manter os motivos na minha esfera pessoal.»

Igor Rodriguez acabou por confirmar também o fim do namoro à SELFIE garantindo que a ligação entre os dois não desapareceu por completo:

«Sim, nós já não estamos juntos. É verdade. Contudo, existe uma amizade.»

Lisa e Igor conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País, onde construíram primeiro uma forte amizade que acabou por evoluir para romance. Cá fora, a relação enfrentava ainda o desafio da distância: Igor vive na Madeira e Lisa na Póvoa de Varzim.

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