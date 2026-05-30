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Indireta para Igor Rodriguez? Solteira, Lisa Schincariol faz vídeo que está a dar que falar: «Finge tão mal»

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Lisa Schincariol e Igor Rodriguez anunciaram recentemente que estão separados. Agora, a ex-Big Brother partilhou um vídeo que está a gerar falatório.

Lisa Schincariol e Igor Rodriguez, um dos casais mais acarinhados dos realities, confirmaram a separação, depois de muitos rumores e sinais que não passaram despercebidos aos fãs. Agora, a ex-concorrente do Big Brother 2025 partilhou um vídeo cuja música de fundo parece uma indireta para o 'ex'.

No Tik Tok, Lisa publicou um vídeo em que surge a cantar. «Posta indiretas de que sente saudades. Criando fakes, você finge tão mal. Eu sei que lá no fundo você sente falta de quando os seus problemas desapareciam...», pode ouvir-se.

Veja tudo aqui:

@lisaschincariol

 

♬ som original - 愛

As 'pistas' que levaram às suspeitas de separação

Tudo começou quando o casal apagou todas as fotografias em conjunto nas redes sociais. O detalhe não passou despercebido, e as suspeitas intensificaram-se quando Lisa surgiu num vídeo visivelmente emocionada, com os olhos rasos de lágrimas, enquanto se maquilhava.

Foi a própria Lisa a confirmar o fim da relação, em entrevista à SELFIE, sem adiantar mais detalhes: «Eu e o Igor já não estamos juntos. Prefiro manter os motivos na minha esfera pessoal.»

Reality em direto?
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Igor Rodriguez acabou por confirmar também o fim do namoro à SELFIE garantindo que a ligação entre os dois não desapareceu por completo:

«Sim, nós já não estamos juntos. É verdade. Contudo, existe uma amizade.»

Lisa e Igor conheceram-se dentro da casa mais vigiada do País, onde construíram primeiro uma forte amizade que acabou por evoluir para romance. Cá fora, a relação enfrentava ainda o desafio da distância: Igor vive na Madeira e Lisa na Póvoa de Varzim.

 

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