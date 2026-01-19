No BB eram só amigos, mas cá fora apaixonaram-se. E esta declaração de amor está a derreter a Internet

Lisa Schincariol, finalista do Big Brother 2025, celebra hoje 28 anos. A ocasião não passou despercebida ao namorado, Igor Rodriguez, também ele ex concorrente do Big Brother 2025, que se declarou à sua cara metade nas redes sociais. O casal conheceu-se no reality show, embora só tenham assumido a relação publicamente fora da casa.

Nas redes sociais, Igor fez questão de partilhar uma mensagem emotiva à sua mais que tudo: «Atenção. Hoje faz anos a minha cara-metade. Desde o primeiro momento em que te vi, arrancaste-me um sorriso tão puro e tão verdadeiro que parecia que já te conhecia há uma vida inteira. E sejamos sinceros… nunca me enganaste com esse olhar», começou por escrever. Ao recordar o início da paixão entre ambos, Igor destacou também: «Foste tu que me devolveste a felicidade, foste tu que me fizeste acreditar outra vez que é possível amar e ser amado», deixando os fãs boquiabertos com a declaração de amor.

A mensagem prosseguiu com palavras de carinho e compromisso: «Obrigado por tudo o que fazes por mim, por tudo o que és e por tudo o que me dás sem sequer perceberes. Estarei sempre aqui para ti, Lisete. Desejo que sejas sempre muito, muito feliz - e que me deixes fazer parte dessa felicidade para o resto da vida. Feliz aniversário. Amo-te».

Babada com as palavras do namorado, Lisa respondeu: «Amo-te».

Veja a publicação.