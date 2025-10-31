Sem ideias para o look de Halloween dos seus filhos? Inspire-se nestas "mini" estrelas

Liliana Filipa e família: os disfarces de Halloween mais criativos dos últimos anos

Filhos de estrelas de reality shows brilham com estes disfarces de Halloween

O espírito de Halloween também chegou às famílias das estrelas dos reality shows da TVI, e os mais pequenos foram os grandes protagonistas! Aqui, reunimos alguns dos disfarces mais adoráveis dos filhos de rostos bem conhecidos do público, que transformaram a data numa verdadeira celebração de criatividade, ternura e diversão.

Entre mini-esqueletos, abóboras sorridentes, pequenos leões e disfarces de encantar, há de tudo um pouco nos looks que invadiram as redes sociais. Os pais famosos — como Tatiana Boa Nova, Joana Diniz, Liliana Filipa, Catarina Siqueira, Diogo Coelho, Sara Veloso (mulher de Arrumadinho, que comentou O Dilema), Elisabete Moutinho e Maria Botelho Moniz — partilharam orgulhosamente os visuais dos filhos, que arrancaram sorrisos e muitos elogios dos fãs.

Veja, em baixo, algumas das partilhas originais.

Com maquilhagens divertidas, acessórios criativos e poses que derretem corações, estes pequenos “influencers” em miniatura mostraram que o Halloween também é feito de família, alegria e muita imaginação.

Veja todas as imagens na galeria em cima e inspire-se com os disfarces mais giros deste Halloween!