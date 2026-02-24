Treze anos depois do segredo que chocou o país: a nova vida de Lourenço Ódin

Treze anos depois da sua participação no Secret Story 4, a vida de Lourenço Ódin mudou significativamente. Já esteve emigrado no Luxemburgo, mas atualmente vive em Portugal. Durante este longo período casou-se e foi pai.

Após a experiência no reality show da TVI, Lourenço afastou-se das câmaras e acabou por encontrar o amor ao lado de Marina Fernandes, com quem é atualmente casado. O casal subiu ao altar em 2018. Desta relação nasceu Kenzi, de três anos.Atualmente, Lourenço Ódin Cunha mantém-se afastado da ribalta e leva uma vida tranquila, centrada na família.

Lourenço Ódin fez parar o país com a revelação do seu segredo chocante: "Mudei de sexo este ano" e desde então já ajudou muitas pessoas que passaram pela mesma situação. Inclusive Pedro, atual concorrente do Secret Story 10.