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Quem o viu na televisão nem acredita: Ex-concorrente exibe transformação física fora do comum

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Está irreconhecível: antigo rosto do reality mostra nova imagem e os músculos saltam à vista

A Ex-periência trouxe a público Lucas Secco em 2023. O participante entrou no programa ao lado de Michelle Ferreira e, juntos, enfrentaram os desafios da relação dentro da experiência televisiva.

Atualmente, o ex-concorrente está totalmente dedicado ao desporto e tem apostado nas competições de culturismo. Com uma rotina intensa de treino, Lucas Secco apresenta uma transformação física surpreendente e um corpo musculado que não passa despercebido.

Nas redes sociais, o antigo rosto da TVI partilha regularmente registos da sua evolução e impressiona os seguidores com a sua forma física. Percorra a galeria e descubra as imagens mais marcantes.

Temas: Lucas Secco Ex-periência

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