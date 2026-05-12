Quem o viu na televisão nem acredita: Ex-concorrente exibe transformação física fora do comum

A Ex-periência trouxe a público Lucas Secco em 2023. O participante entrou no programa ao lado de Michelle Ferreira e, juntos, enfrentaram os desafios da relação dentro da experiência televisiva.

Atualmente, o ex-concorrente está totalmente dedicado ao desporto e tem apostado nas competições de culturismo. Com uma rotina intensa de treino, Lucas Secco apresenta uma transformação física surpreendente e um corpo musculado que não passa despercebido.

Nas redes sociais, o antigo rosto da TVI partilha regularmente registos da sua evolução e impressiona os seguidores com a sua forma física. Percorra a galeria e descubra as imagens mais marcantes.