Lembra-se d’A Ex-periência? Após altos e baixos, eles estão juntos e irreconhecíveis

Lucas Secco e Michelle Ferreira ficaram conhecidos pela participação no programa A Ex-periência, da TVI, em 2023, que juntou ex-casais com o objetivo de darem uma nova oportunidade ao amor. A relação dos dois foi marcada por altos e baixos, momentos de grande emoção e partilhas muito pessoais que tocaram o público.

Michelle, brasileira, revelou ter passado por períodos difíceis. Lucas, também brasileiro, mostrou-se um apoio importante nessa fase, ajudando-a a recuperar forças e a reencontrar equilíbrio.

Durante o programa, ambos tentaram reconstruir a relação e acabaram juntos. Tempos depois revelaram que se teriam separado, mas deram uma nova oportunidade à relação e atualmente estão mais unidos do que nunca e quase irreconhecíveis - dadas as mudanças físicas, sobretudo em Lucas.

Nas redes sociais, Lucas deixou uma declaração de amor a Michelle: «Que saudade que eu estava em treinar com você. Um “eu te amo” é pouco diante do que sinto por você. Sou grato por reconhecermos onde precisamos nos transformar para fazer dar certo», escreveu num vídeo no Instagram.

«Nós voltamos com um propósito, e cada dia ao seu lado me mostra que você é o amor da minha vida. Nada do que vivi antes se compara à paz e à intensidade que encontrei em você», rematou Lucas Secco.

