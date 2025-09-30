Após vencer 100 mil euros no Big Brother 2025, Luís Gonçalves atira-se a novo desafio profissional

Luís Gonçalves, do «Big Brother 2025», lança plataforma de treinos online.

«Resiliente» é o nome do projeto, inspirado na sua filosofia de vida.

Aposta inclui treinos outdoor mensais e programas personalizados.

Esta segunda-feira, 29 de setembro, Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, recorreu ao Instagram para partilhar uma novidade muito especial: o lançamento da plataforma «Resiliente by Luís Gonçalves».

«Plataforma de treinos já disponível. Trago-vos uma novidade na qual trabalhei durante os últimos tempos!», começou por anunciar.

O personal trainer explicou ainda a escolha do nome: «A minha Plataforma de Treinos – Resiliente by Luís Gonçalves, que é uma palavra com a qual me identifico e que acaba por transmitir aquilo que devemos ter em mente: nunca baixar os braços e estar sempre prontos para começar um novo desafio nas nossas vidas».

Com entusiasmo, Luís assumiu: «Este é um projeto do qual me orgulho!» . A nova plataforma inclui treinos outdoor mensais em horários fixos e ainda treinos personalizados, totalmente adaptados às necessidades individuais de cada cliente.

Depois de ter vencido o Big Brother 2025, Luís Gonçalves tem-se mantido muito discreto nas redes sociais, mas recentemente apareceu em companhia muito especial, ao lado de uma mulher.

A partilha foi feita pela própria. Trata-se de Bruna Sousa, uma grande admiradora do ex-fuzileiro. Os dois surgem cúmplices num conjunto de fotos que não passou despercebido dos fãs.

«O Big Brother 2025 foi um dos nossos programas preferidos. A minha mãe nunca perdia uma gala, direto ou extra e, claro, o seu concorrente favorito sempre foi o Luís», começou por escrever a profissional da área da estética, na legenda da publicação que fez no Instagram.

«Um dia, tive a sorte de conhecer o Luís pessoalmente. A surpresa foi ainda mais encantadora do que a imagem que chegava pelo ecrã, ele é realmente uma pessoa bonita por dentro e por fora, de uma humildade rara, a mesma essência que o levou a vencer o Big Brother 2025», acrescentou.

Bruna explica que marcou um encontro com Luís para surpreender a mãe. «A felicidade dela foi imediata e a nossa também. Na mesa, não podia faltar o clássico arroz de cabidela, com aquele sabor tão típico do Norte em uma casa simples mas com muito amor para dar. Foi uma noite inesquecível, conversa boa, risadas e muito, muito carinho. Luís, que alegria receber-te. Ficas para sempre no nosso coração», completou.

Pode ver aqui as imagens em questão: