Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

18:52
Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente» - Big Brother
02:14

Quem são as plantas da casa? Há um concorrente colocado em cheque: «Não está presente»

18:50
Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida» - Big Brother
01:13

Marcia Soares já tem concorrente favorito?: «Não faz fretes, e isso intimida»

18:47
Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas - Big Brother
04:28

Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas

18:40
Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito - Big Brother
04:43

Hilariante! Leandro desconfia do segredo de Pedro, mas utiliza termo insólito

18:31
Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste» - Big Brother
02:47

Num pranto, Pedro desabafa com Marisa: «Faço muita comichão, está a deixar-me triste»

18:26
Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega - Big Brother
01:40

Má-língua na casa! Liliana e Fábio 'rasgam' Marisa Susana e até já sonham com a expulsão da colega

18:19
Discussão acesa na casa! Ana Cristina e Raquel 'pegam-se'... por causa do almoço - Big Brother
05:14

Discussão acesa na casa! Ana Cristina e Raquel 'pegam-se'... por causa do almoço

18:13
Ela não para de chorar! Liliana preocupada com o noivo após 'bocas' na casa: «E se fosse o teu namorado?» - Big Brother
02:59

Ela não para de chorar! Liliana preocupada com o noivo após 'bocas' na casa: «E se fosse o teu namorado?»

18:04
Última Hora: Vera prepara-se para regressar à casa - Big Brother
00:26

Última Hora: Vera prepara-se para regressar à casa

18:04
Liliana acredita que Fábio e Vera são 'ex' e concorrente fica alerta: «Não consegui disfarçar» - Big Brother
04:21

Liliana acredita que Fábio e Vera são 'ex' e concorrente fica alerta: «Não consegui disfarçar»

17:51
Marcia Soares ataca Liliana e defende o noivo da concorrente: «Ela deveria pensar no Zé» - Big Brother
01:10

Marcia Soares ataca Liliana e defende o noivo da concorrente: «Ela deveria pensar no Zé»

17:49
Fábio Daniel critica colegas: «Foi um livramento, aquilo parecia o Love on Top» - Big Brother
01:53

Fábio Daniel critica colegas: «Foi um livramento, aquilo parecia o Love on Top»

17:47
Emocionante: Fábio acorda lavado em lágrimas e é consolado por Liliana - Big Brother
01:54

Emocionante: Fábio acorda lavado em lágrimas e é consolado por Liliana

17:39
Choradeira: Liliana acaba em lágrimas após conversa tensa com Fábio - Big Brother
05:24

Choradeira: Liliana acaba em lágrimas após conversa tensa com Fábio

17:38
«Se não tens interesse...»: Fábio leva 'tampa' de Liliana - Big Brother
06:30

«Se não tens interesse...»: Fábio leva 'tampa' de Liliana

17:38
Com receio da opinião do noivo Zé, Liliana esclarece tudo com Fábio: «Dizem que estou mal vista» - Big Brother
06:30

Com receio da opinião do noivo Zé, Liliana esclarece tudo com Fábio: «Dizem que estou mal vista»

17:15
Liliana desconfia de Fábio: «Aproximou-se de mim para se distrair da Vera» - Big Brother
02:33

Liliana desconfia de Fábio: «Aproximou-se de mim para se distrair da Vera»

17:00
Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo - Big Brother
01:22

Raquel e Bruno «têm algo em comum»? Concorrentes levantam suspeitas de segredo

16:58
Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana - Big Brother
02:11

Há mais para além da missão? Frase mordaz põe em cheque 'relação' de Pedro e Ana

16:47
Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito - Big Brother

Revelado o primeiro Ranking de Popularidade do Secret Story. E já há um favorito

16:39
«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço - Big Brother
06:58

«As amigas dentro da casa são as que...»: Frase enigmática deixa a casa em alvoroço

16:31
Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente - Big Brother

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

16:29
Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece» - Big Brother
05:46

Caixa dos mexericos coloca Pedro no centro das atenções: «Está mais vivo do que parece»

16:23
«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana - Big Brother
06:32

«Quero pousar no ninho...»: Fábio lança 'flirt' a Liliana

16:18
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story - Big Brother

Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar» - Big Brother

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, encantou-se com Guimarães e partilhou uma declaração de amor à cidade nas redes sociais. Bruna Sousa deixou comentário especial.

Luís Gonçalves mostra carinho por Guimarães

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, recorreu às redes sociais para partilhar uma série de fotografias captadas em Guimarães, cidade que descreveu com palavras de enorme gratidão e carinho.

Na publicação, o ex-concorrente fez uma verdadeira declaração de amor à “cidade berço”, destacando as suas tradições, ruas históricas, hospitalidade das pessoas e a beleza dos espaços emblemáticos.

“Cidade linda, assente em tradições, ruas que nos transmitem história, gente hospitaleira. Obrigado a todos/as vocês que se cruzaram no meu caminho, sem vocês a minha estadia não teria sido assim desta maneira. Feliz”, escreveu.

Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Visita à Penha e encontro com fuzileiros

Durante a estadia, Luís visitou também o Santuário da Penha, um dos locais turísticos mais conhecidos de Guimarães, elogiando as vistas e a área verde. O momento revelou-se ainda mais especial quando se cruzou com a Associação de Fuzileiros, com quem partilhou memórias e conversas.

Um gesto solidário em Guimarães

O vencedor do Big Brother 2025 não deixou de mencionar um encontro marcante com uma residente do bairro da Feijoeira, a quem deixou um forte abraço após saber da perda do filho. Luís Gonçalves destacou que a vida é feita de “encontros e desencontros”, mostrando a sua sensibilidade para além das celebrações pessoais.

Bruna Sousa reage com mensagem especial

Entre os muitos comentários recebidos, destacou-se o de Bruna Sousa, com quem Luís Gonçalves foi recentemente visto a jantar. A jovem deixou palavras de carinho e admiração:

“Serei para sempre tua fã. O mundo precisa de pessoas como tu, pessoas boas de verdade, que acariciam a vida com sinceridade. Eu disse-te que ias apaixonar-te por Guimarães e pelo povo vimaranense, e não me enganei.”

 

 

Bruna Sousa concluiu a mensagem incentivando o vencedor a regressar a Guimarães e a levar a mãe, Dona Josefina, para conhecer a cidade.

Guimarães no coração de Luís Gonçalves

A publicação rapidamente gerou reações positivas e comentários de fãs, que se mostraram felizes por ver o vencedor do Big Brother 2025 partilhar um lado humano e próximo, reforçando a ligação emocional que criou com Guimarães e com as pessoas que lá conheceu.

Em cima, veja as galerias do ex-concorrente do reality show, que preparámos para si.

