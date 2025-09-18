Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025

Luís Gonçalves mostra carinho por Guimarães

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, recorreu às redes sociais para partilhar uma série de fotografias captadas em Guimarães, cidade que descreveu com palavras de enorme gratidão e carinho.

Na publicação, o ex-concorrente fez uma verdadeira declaração de amor à “cidade berço”, destacando as suas tradições, ruas históricas, hospitalidade das pessoas e a beleza dos espaços emblemáticos.

“Cidade linda, assente em tradições, ruas que nos transmitem história, gente hospitaleira. Obrigado a todos/as vocês que se cruzaram no meu caminho, sem vocês a minha estadia não teria sido assim desta maneira. Feliz”, escreveu.

Veja, em baixo, a publicação original.

Visita à Penha e encontro com fuzileiros

Durante a estadia, Luís visitou também o Santuário da Penha, um dos locais turísticos mais conhecidos de Guimarães, elogiando as vistas e a área verde. O momento revelou-se ainda mais especial quando se cruzou com a Associação de Fuzileiros, com quem partilhou memórias e conversas.

Um gesto solidário em Guimarães

O vencedor do Big Brother 2025 não deixou de mencionar um encontro marcante com uma residente do bairro da Feijoeira, a quem deixou um forte abraço após saber da perda do filho. Luís Gonçalves destacou que a vida é feita de “encontros e desencontros”, mostrando a sua sensibilidade para além das celebrações pessoais.

Bruna Sousa reage com mensagem especial

Entre os muitos comentários recebidos, destacou-se o de Bruna Sousa, com quem Luís Gonçalves foi recentemente visto a jantar. A jovem deixou palavras de carinho e admiração:

“Serei para sempre tua fã. O mundo precisa de pessoas como tu, pessoas boas de verdade, que acariciam a vida com sinceridade. Eu disse-te que ias apaixonar-te por Guimarães e pelo povo vimaranense, e não me enganei.”

Bruna Sousa concluiu a mensagem incentivando o vencedor a regressar a Guimarães e a levar a mãe, Dona Josefina, para conhecer a cidade.

Guimarães no coração de Luís Gonçalves

A publicação rapidamente gerou reações positivas e comentários de fãs, que se mostraram felizes por ver o vencedor do Big Brother 2025 partilhar um lado humano e próximo, reforçando a ligação emocional que criou com Guimarães e com as pessoas que lá conheceu.