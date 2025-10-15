De luto: Luís Gonçalves despede-se de pessoa especial e emociona fãs com homenagem

Luís Gonçalves, ex-concorrente e vencedor do Big Brother 2025, partilhou nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, 15 de outubro, a perda de um grande amigo. O ex-participante da casa mais vigiada do país publicou um conjunto de fotografias e stories no Instagram, acompanhados de uma dedicatória comovente. «Quando há sensivelmente 18 anos embarcámos nesta aventura de pertencermos a esta unidade que tanto nos enchia — e continuará a encher — de orgulho, ninguém pensou que o desfecho seria este», começou por escrever Luís Gonçalves, visivelmente emocionado.

«Os anos foram passando e sempre demonstraste ser um ser humano excecional, um camarada e amigo que estava sempre pronto para dar a mão ao próximo, de sorriso fácil. Irmão de armas, honraste sempre a farda que envergaste com orgulho. Serás sempre um exemplo a seguir, tanto na tua vida pessoal como militar.»

O ex-concorrente deixou ainda uma última homenagem ao amigo, recordando o laço que os unia e a força do espírito militar:«Estejas onde estiveres, sei que estarás a olhar por aqueles que, com saudade, nunca te esquecerão. Muita força para a família. Descanse em paz, meu irmão de armas. Fuzileiro uma vez, fuzileiro para sempre. Até já, Ferreira.»

Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e conforto de seguidores e antigos colegas, que deixaram palavras de força a Luís Gonçalves neste momento particularmente difícil.