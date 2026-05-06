Grávida, Luíza Abreu é apanhada a fumar e responde em direto

A poucos dias de dar as boas-vindas à primeira filha, Maria Guiomar, Luíza Abreu esteve em direto no V+ Fama e falou sobre a fase intensa que está a viver, marcada pela expectativa da maternidade, mas também por alguma polémica.

Durante a conversa com Adriano Silva Martins, a bailarina foi confrontada com imagens recentemente divulgadas, nas quais surge a fumar, já em fase avançada da gravidez. Sem evitar o tema, respondeu de forma frontal e assumiu as dificuldades em abandonar o hábito.

«Não se deve fumar, de facto», começou por reconhecer, explicando depois que a dependência e a ansiedade têm dificultado um corte total. Ainda assim, garantiu que houve mudanças significativas: o consumo foi reduzido e acontece apenas de forma pontual.

A ex-concorrente do Big Brother Verão aproveitou também o momento para reagir à forma como tem sido exposta publicamente, admitindo sentir algum julgamento. Segundo a própria, existe uma «não aceitação» por parte de algumas pessoas, algo que encara com resignação.

Numa altura em que se prepara para a chegada da filha, Luíza Abreu mostra-se consciente das críticas, mas focada em seguir o seu caminho.

Veja o momento: