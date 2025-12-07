Luiza Abreu recebe declaração de amor de um ex-concorrente polémico e inesquecível

As amizades criadas dentro da casa do Big Brother Verão continuam a florescer fora do programa. Luiza Abreu e André Filipe são prova disso. Na tarde do passado sábado, dia 6 de dezembro, o ex-concorrente fez questão de celebrar essa ligação especial nas redes sociais.

«Uma alma tão bonita que conheci e que tive o privilégio de ter uma longa conversa de evolução... Duas almas de resiliência que se encontraram num programa de televisão. Existem conversas e momentos que ficam para sempre guardados no coração...», começou por escrever o ex-concorrente do Big Brother.

Apesar da rápida passagem pelo programa, André Filipe revelou que a ligação criada com a amiga deixou marcas profundas: «Infelizmente ficou muito por conversar. Mas como o filme da Alice no País das Maravilhas nos ensina... Deixo aqui para descrever estes momentos nossos no programa. Quanto tempo dura o eterno? Às vezes só um segundo... Gratidão alma bonita. Estamos juntos», concluiu André Filipe.

Luiza Abreu não tardou em reagir à dedicatória e deixou o seu agradecimento na caixa de comentários: «Oooh meu amigo! Obrigada do fundo do coração por cada palavra!».