Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas: o noivado. Alegadamente, o casal já estará à espera do primeiro filho em comum. Esta notícia foi revelada esta terça-feira, dia 23, no programa V+ Fama, do canal V+, ainda sem confirmação dos próprios.

Adriano Silva Martins garantiu tratar-se de uma confirmação segura: «Podemos afirmar por uma fonte muito próxima do casal. Serão papás em 2026», revelou o apresentador durante a emissão da manhã.

Visivelmente entusiasmado, Adriano Silva Martins sublinhou ainda que o casal “fecha 2025 com chave de ouro”, numa referência a este momento especial que marca o final do ano.

Recorde-se que João Moura Caetano já é pai de António, de 10 anos, fruto de uma relação anterior. Agora, o toureiro prepara-se para aumentar a família ao lado de Luíza Abreu, numa fase que promete ser vivida com muita alegria e expectativa.

O noivado...

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu vão mesmo casar-se! Muito se tem especulado sobre a relação dos dois, e surgiram até rumores de que estariam separados, mas a irmã de Luciana Abreu veio agora a público pôr tudo em pratos limpos.

«O casamento está a ser organizado, com muita calma, e terei todo o gosto de partilhar consigo assim que tivermos tudo certinho», contou Luíza Abreu, em declarações ao V+ Fama, confirmando que o casamento vai mesmo acontecer em 2026.

O tema foi depois discutido pelo painel de comentadores e Adriano Silva Martins afastou a hipótese de o casal trocar alianças ainda este ano. «Não se pode fazer uma coisa destas a correr de um dia para o outro. Se ela foi pedida em casamento em agosto, seria muito complicado ser já», disse.

«Um casamento é para a vida, não tem pressa. Acredito que queiram fazer as coisas com calma e organizar este casamento com o seu devido tempo, com pompa e circunstância», acrescentou Pimpinha Jardim.

