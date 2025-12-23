Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Ao Minuto

16:58
A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»
08:43

A arder. Liliana, Marisa e Pedro em confronto aceso: «Por isso é que o teu namorado está lá fora»

16:45
Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes
04:54

Liliana oferece presente mordaz a Pedro e o clima azeda entre os concorrentes

16:39
Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado
05:17

Inês oferece presente a Leandro e o concorrente não aceita de bom grado

16:32
Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar»
02:48

Leandro e Liliana trocam farpas e nem Inês ficou de fora: «Mete-te no teu lugar»

16:00
Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»
01:52

Inês e Leandro entram em despique por causa das tarefas: «Estás a dizer que és burro?»

15:15
Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana
01:00

Surpreendente. O "Grinch" da Malveira revela qual presente daria a Liliana

15:10
Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira?
00:45

Implacável. Quem concorda com esta opinião do "Grinch" da Malveira?

15:03
Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira
03:58

Hilariante! Inês e Liliana provocam Leandro, o "Grinch" da Malveira

14:00
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

12:28
Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara
09:10

Enquanto Leandro descansa, Liliana pinta-lhe a cara

11:53
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

11:47
Liliana faz massagem hilariante a Leandro
02:08

Liliana faz massagem hilariante a Leandro

11:45
Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente
07:18

Leandro é o "Grinch" da Malveira e todos têm de satisfazer as vontades do concorrente

11:43
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

11:34
Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»
03:08

Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»

11:27
Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»
01:48

Telmo Ferreira sobre José Castelo Branco: «Fora da televisão, não tem nada a ver»

11:25
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

10:27
Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã
02:08

Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã

10:24
Liliana e Leandro começam o dia a criticar Pedro: «Inseguro e infantil»
03:16

Liliana e Leandro começam o dia a criticar Pedro: «Inseguro e infantil»

10:16
Liliana não perde a oportunidade de acordar Leandro pela manhã
01:11

Liliana não perde a oportunidade de acordar Leandro pela manhã

01:24
Com o casal na casa, assim vai ser o Natal da família e filhos de Marisa e Pedro Jorge
03:53

Com o casal na casa, assim vai ser o Natal da família e filhos de Marisa e Pedro Jorge

00:59
Marcelo faz reparo sobre Pedro Jorge: «Faz isto constantemente»
01:42

Marcelo faz reparo sobre Pedro Jorge: «Faz isto constantemente»

00:36
Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti»
03:50

Pedro e Leandro em tensão máxima: «Estou cheio de medo de ti»

00:23
Leandro nem reage ao facto de Marisa ser finalista: «Prefiro estar calado»
05:04

Leandro nem reage ao facto de Marisa ser finalista: «Prefiro estar calado»

00:16
Liliana grita que Pedro Jorge e Marisa não merecem ser finalistas
11:13

Liliana grita que Pedro Jorge e Marisa não merecem ser finalistas

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

  • Secret Story
  • Hoje às 11:36
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais - Big Brother

Fonte próxima de Adriano Silva Martins revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais.

Luíza Abreu e João Moura Caetano estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas: o noivado. Alegadamente, o casal já estará à espera do primeiro filho em comum. Esta notícia foi revelada esta terça-feira, dia 23, no programa V+ Fama, do canal V+, ainda sem confirmação dos próprios.

Adriano Silva Martins garantiu tratar-se de uma confirmação segura: «Podemos afirmar por uma fonte muito próxima do casal. Serão papás em 2026», revelou o apresentador durante a emissão da manhã.

Visivelmente entusiasmado, Adriano Silva Martins sublinhou ainda que o casal “fecha 2025 com chave de ouro”, numa referência a este momento especial que marca o final do ano.

Recorde-se que João Moura Caetano já é pai de António, de 10 anos, fruto de uma relação anterior. Agora, o toureiro prepara-se para aumentar a família ao lado de Luíza Abreu, numa fase que promete ser vivida com muita alegria e expectativa.

O noivado...

É oficial: João Moura Caetano e Luíza Abreu vão mesmo casar-se! Muito se tem especulado sobre a relação dos dois, e surgiram até  rumores de que estariam separados, mas a irmã de Luciana Abreu veio agora a público pôr tudo em pratos limpos.

«O casamento está a ser organizado, com muita calma, e terei todo o gosto de partilhar consigo assim que tivermos tudo certinho», contou Luíza Abreu, em declarações ao V+ Fama, confirmando que o casamento vai mesmo acontecer em 2026.

O tema foi depois discutido pelo painel de comentadores e Adriano Silva Martins afastou a hipótese de o casal trocar alianças ainda este ano. «Não se pode fazer uma coisa destas a correr de um dia para o outro. Se ela foi pedida em casamento em agosto, seria muito complicado ser já», disse.

«Um casamento é para a vida, não tem pressa. Acredito que queiram fazer as coisas com calma e organizar este casamento com o seu devido tempo, com pompa e circunstância», acrescentou Pimpinha Jardim.
 

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 50 min
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Ontem às 20:07
Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Afastada da televisão, Catarina Miranda revelou quais são os planos para o próximo ano

Ontem às 18:50
Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Após separação de Sónia Jesus, Vitó beija alguém especial e mostra tudo

Ontem às 18:07
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Ontem às 16:21
Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste
06:15

Leandro pede a Marisa que o beije várias vezes. E Pedro assiste

Hoje às 11:53
As imagens do novo visual de Dylan

As imagens do novo visual de Dylan

4 dez, 14:37
Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»
02:22

Liliana menciona palmas que ouviu em estúdio para Leandro: «Lá fora não estão a ver o mesmo...»

Há 3h e 19min
Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito
08:36

Leandro abre a última porta do calendário do advento e ganha algo inédito

Hoje às 11:43
Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Afonso Leitão em sofrimento com morte de amigo: «Em breve, muito em breve, estaremos juntos…»

Há 50 min
Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Grávida? Fonte próxima revela que Luíza Abreu e João Moura Caetano vão ser pais

Hoje às 11:36
Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Uma noite pode custar mais de mil euros. Este foi o hotel de sonho que Vera escolheu para uma escapadinha em família

Hoje às 10:54
Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Catarina Miranda vive o primeiro Natal com o namorado Afonso Leitão e pede presente de luxo

Hoje às 09:57
Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Há mais um concorrente que já é finalista do Secret Story. Três ficam em risco de sair antes da grande Final

Ontem às 22:40
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

Cristina Ferreira abre as portas da vida privada: Isto é tudo o que faz em dia de gala do Secret Story

21 dez, 22:47
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
02:58

«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala

21 dez, 22:44
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
03:10

«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque

21 dez, 22:33
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
05:01

Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor

21 dez, 22:25
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
02:00

Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»

21 dez, 22:16
Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Nuno Eiró revela hábito relacionado com reality shows: "Gosto mesmo de o fazer"

Há 1h e 0min
A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

A tranquilidade vs. o choro. Telmo e Célia, do primeiro «Big Brother», vivem nova fase da vida de forma bem diferente

Há 2h e 2min
Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Após lifting, é assim que está Kina que assume: "Envelhecer não é bonito"

Hoje às 12:34
Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ex-concorrente do "Big Brother" condenado por violação

Ontem às 13:49
Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Aos 63 anos, Kina submete-se a cirurgia plástica e mostra o impressionante antes e depois: "O sofrimento marca-nos"

Ontem às 12:45
