Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

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O nascimento da primeira filha de Luíza Abreu e João Moura Caetano foi assinalado com uma partilha emotiva, que rapidamente conquistou o carinho dos fãs.

Luíza Abreu e João Moura Caetano deram a conhecer ao público a primeira imagem da filha recém-nascida, Maria Guiomar, que veio ao mundo na passada terça-feira, dia 23, em Gaia.

Através do Instagram, o casal optou por mostrar apenas um pormenor simbólico da bebé: os pés, acompanhados pelo nome da criança e a respetiva data de nascimento.

A publicação não tardou a gerar uma onda de reações positivas por parte dos seguidores e figuras públicas, tal como foi o caso de Maria Botelho Moniz: «Bem-vinda, Maria Guiomar!», de Adriano Silva Martins, como também de diversos ex-concorrentes do Big Brother Verão

Outros seguidores juntaram-se às felicitações, como se pode ler: «Muitos parabéns aos papás e bem vinda, Maria Guiomar. Beijinhos», e ainda «Bem-vinda linda e doce Maria Guiomar. Muito amada. Que Deus te acompanhe sempre. E que possamos ver-te crescer cheia de amor e de saúde».

O nascimento aconteceu no dia 23 deste mês, pouco depois das 11h00 no Hospital Santos Silva, em Gaia. João Moura Caetano esteve presente neste momento especial, contrariando declarações anteriores, nas quais tinha admitido a possibilidade de não conseguir assistir ao parto devido a compromissos profissionais difíceis de adiar.

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